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01:35 (мск), источник: ТАСС

Скончался легендарный американский музыкант Чак Берри

Музыкант потерял сознание у себя дома в штате Миссури, вернуть его к жизни не удалось.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Легендарный американский музыкант Чак Берри скончался в США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Согласно сведениям телеканала, музыкант потерял сознание у себя дома в штате Миссури. Полиция округа Сент-Чарльз прибыла на место в 12:40 по местному времени (20:40 мск). Несмотря на все попытки, вернуть Берри к жизни не удалось. Смерть наступила в 13:26 (21:26 мск).

Родившийся в 1926 году певец и гитарист Чак Берри считается одним из наиболее влиятельных исполнителей в истории рок-н-ролла. В 1986 году он стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла.

Берри входит в список 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone, занимая в нем пятое место. Является лауреатом премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи.

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