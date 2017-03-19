Скончался легендарный американский музыкант Чак Берри

Согласно сведениям телеканала, музыкант потерял сознание у себя дома в штате Миссури. Полиция округа Сент-Чарльз прибыла на место в 12:40 по местному времени (20:40 мск). Несмотря на все попытки, вернуть Берри к жизни не удалось. Смерть наступила в 13:26 (21:26 мск).

Родившийся в 1926 году певец и гитарист Чак Берри считается одним из наиболее влиятельных исполнителей в истории рок-н-ролла. В 1986 году он стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла.

Берри входит в список 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone, занимая в нем пятое место. Является лауреатом премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи.