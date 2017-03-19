Скончался легендарный американский музыкант Чак Берри
Музыкант потерял сознание у себя дома в штате Миссури, вернуть его к жизни не удалось.
Музыкант потерял сознание у себя дома в штате Миссури, вернуть его к жизни не удалось.
Согласно сведениям телеканала, музыкант потерял сознание у себя дома в штате Миссури. Полиция округа
Родившийся в 1926 году певец и гитарист Чак Берри считается одним из наиболее влиятельных исполнителей в истории
Берри входит в список 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone, занимая в нем пятое место. Является лауреатом премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи.