Во Флориде стартовала ракета Delta IV со спутником связи для ВС США

Старт ракеты-носителя был дан в 3.18 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник WGS-9, созданный компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов между военными кораблями, подводными лодками, самолетами, наземными войсками, а также для обеспечения проведения видеоконференции в защищенном режиме и получения метеосводки.

Доступ к новому спутнику помимо США будет обеспечен для ВС Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии и Люксембурга.

Созвездие спутников WGS приходит на смену спутниковой системе DSCS для обеспечения коммуникации вооруженных сил США и их партнеров.