Во Флориде стартовала ракета Delta IV со спутником связи для ВС США
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Ракета Delta IV стартовала во Флориде со спутником связи WGS-9 для ВС США и
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Ракета Delta IV стартовала во Флориде со спутником связи WGS-9 для ВС США и
Старт
Спутник WGS-9, созданный компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов между военными кораблями, подводными лодками, самолетами, наземными войсками, а также для обеспечения проведения видеоконференции в защищенном режиме и получения метеосводки.
Доступ к новому спутнику помимо США будет обеспечен для ВС Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии и Люксембурга.
Созвездие спутников WGS приходит на смену спутниковой системе DSCS для обеспечения коммуникации вооруженных сил США и их партнеров.