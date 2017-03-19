Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Пустыня в цвету
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
07:06 (мск), источник: Nur.kz

В ЮКО у многодетной семьи отобрали единственное жилье ради офиса

Многодетную семью пытались выселить в Кайнарбулаке еще летом 2016 года. Вчера трагедия все же случилась, и мать с шестью детьми остались на улице, сообщает TVK-UKO.

Мебель и домашняя утварь, выставленная прямо на улице одного из дачных кооперативов Кайнарбулака, как символ бесконечной войны между двумя председателями, не поделившими власть.

Вот только воюет и разбирается руководство, а пострадала многодетная семья, оказавшаяся с шестью детьми без крыши над головой.

По решению суда их выселяют из сторожки, которая принадлежит производственному кооперативу. Восемь лет назад муж Айнур Жаксылыковой устроился смотрителем в дачный кооператив «Пресс», несколько лет жили спокойно, но в 2014 все закончилось, новый председатель, жалуется женщина, решил отобрать здание под офис.

«Даже не знаю сейчас и пойти некуда. Сегодня на улице останемся, ведь надо вещи охранять», — плачет Айнар Жаксылыкова.

Мама шестерых детей в отчаянии: свой участок несколько лет назад пришлось продать, чтобы прооперировать младшего сына.

В дом, в котором они с семьей прожили восемь лет, она теперь и на порог ступить не может. Его охраняют по поручению нового председателя пожилые активистки.

«Если вот зайдет кто-то посторонний, то сразу же звонить надо, и нам телефоны дали», — рассказали активистки.

На встречу с журналистами новый дачный председатель Сарсенбай Мулдамырзаев явиться отказался. По словам Мурата Теляева, жителя кооператива ПК «Пресс», действия по выселению большой семьи незаконны.

«Это имущество ПК “Пресс” принадлежит 47 людям и тут мои права ущемляются. Так как мы учредители и являемся зарегистрированными в департаменте юстиции. Наше имущество тут выносят, нашего кассира и оператора, и у нас есть с ним договор, который заканчивается в 2017 году», — возмущается представитель кооператива Мурат Теляев.

Участковые комментировать ситуацию отказались.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ахмадиева напугала поклонников маской на лице и ужасным смехом (видео)
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Скончался музыкант Чак Берри
Германия ввела режим «повышенной готовности» к кибератакам
Юнкер: Европа должна быть готова к торговой войне с США
КНДР протестировала новый ракетный двигатель
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Известный тренер и комментатор Сергей Гимаев умер во время матча
Спорт
Всю жизнь он посвятил служению хоккею: умер Сергей Гимаев Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь