В ЮКО у многодетной семьи отобрали единственное жилье ради офиса

Мебель и домашняя утварь, выставленная прямо на улице одного из дачных кооперативов Кайнарбулака, как символ бесконечной войны между двумя председателями, не поделившими власть.

Вот только воюет и разбирается руководство, а пострадала многодетная семья, оказавшаяся с шестью детьми без крыши над головой.

По решению суда их выселяют из сторожки, которая принадлежит производственному кооперативу. Восемь лет назад муж Айнур Жаксылыковой устроился смотрителем в дачный кооператив «Пресс», несколько лет жили спокойно, но в 2014 все закончилось, новый председатель, жалуется женщина, решил отобрать здание под офис.

«Даже не знаю сейчас и пойти некуда. Сегодня на улице останемся, ведь надо вещи охранять», — плачет Айнар Жаксылыкова.

Мама шестерых детей в отчаянии: свой участок несколько лет назад пришлось продать, чтобы прооперировать младшего сына.

В дом, в котором они с семьей прожили восемь лет, она теперь и на порог ступить не может. Его охраняют по поручению нового председателя пожилые активистки.

«Если вот зайдет кто-то посторонний, то сразу же звонить надо, и нам телефоны дали», — рассказали активистки.

На встречу с журналистами новый дачный председатель Сарсенбай Мулдамырзаев явиться отказался. По словам Мурата Теляева, жителя кооператива ПК «Пресс», действия по выселению большой семьи незаконны.

«Это имущество ПК “Пресс” принадлежит 47 людям и тут мои права ущемляются. Так как мы учредители и являемся зарегистрированными в департаменте юстиции. Наше имущество тут выносят, нашего кассира и оператора, и у нас есть с ним договор, который заканчивается в 2017 году», — возмущается представитель кооператива Мурат Теляев.

Участковые комментировать ситуацию отказались.