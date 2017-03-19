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07:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Укргидрометцентр: в Украину возвращается тепло

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Через два дня в Украине наступит теплая погода.

Источник: "РИА Новости" Украина

Воскресенье будет дождливым и с мокрым снегом в отдельных регионах. Днем столбики термометров покажут 3−8 градусов тепла. В понедельник, 20 марта, осадки будут уже не такими интенсивными, но прохлада сохранится, сообщает Украинский гидрометцентр.

Существенное потепление начнется во вторник, 21 марта. Первым его почувствует Запад Украины. Днем там будет до 12−16 градусов тепла, но будет идти дождь. В остальных регионах будет 7−12 градусов тепла и также дождливо.

В среду, 22 марта, потеплеет уже на всей территории Украины, днем будет минимум 11 градусов тепла, а в отдельных регионах, особенно на Западе — до 15 градусов. На Юге синоптики обещают до 15−19 градусов выше нуля. Дождями будет поливать Запад, Север и Центр.

Четверг, 23 марта, солнечным будет уже на всей территории Украины. Столбики термометров будут показывать 11−19 градусов тепла.

Ранее правительство продлило срок действия временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке еще на месяц. Причина та же — дефицит необходимых марок угля на ТЭЦ и ТЭС. Как сообщили в «Укрэнерго», в рамках введения чрезвычайных мер сжигание электростанциями антрацита снижено вдвое.

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