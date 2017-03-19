Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
СМИ назвали новую версию крушения Ту-154 в Сочи
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
12Первая женщина в космосе
08:09 (мск), источник: ТАСС

В Москве и области ожидаются небольшой дождь и до 8 градусов тепла

Днем в понедельник синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Погода в Московском регионе 19 марта будет облачной, ветреной и теплой. Как сообщили в Росгидромете, пройдет дождь.

«Температура воздуха в Москве составит 6−8 градусов тепла, по области будет от 3 до 8 градусов выше нуля», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный, юго-восточный, 5−10 м/с, местами порывы усилятся до 15 м/с.

Предстоящей ночью будет пасмурно, пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 1−3 градуса тепла, в Подмосковье будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Днем в понедельник характер погоды не изменится, будет облачно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+7°
слабый дождь
760 мм рт. ст.
повышенное
93 %
очень высокая
6 м/с
умеренный ветер
Ким Чен Ын присутствовал при испытании нового ракетного двигателя КНДР
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Скончался музыкант Чак Берри
Германия ввела режим «повышенной готовности» к кибератакам
Юнкер: Европа должна быть готова к торговой войне с США
КНДР протестировала новый ракетный двигатель
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Известный тренер и комментатор Сергей Гимаев умер во время матча
Спорт
Всю жизнь он посвятил служению хоккею: умер Сергей Гимаев Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь