В Москве и области ожидаются небольшой дождь и до 8 градусов тепла

«Температура воздуха в Москве составит 6−8 градусов тепла, по области будет от 3 до 8 градусов выше нуля», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный, юго-восточный, 5−10 м/с, местами порывы усилятся до 15 м/с.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Погода в Московском регионе 19 марта будет облачной, ветреной и теплой. Как сообщили в Росгидромете, пройдет дождь.

Предстоящей ночью будет пасмурно, пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 1−3 градуса тепла, в Подмосковье будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.