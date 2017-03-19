В Москве и области ожидаются небольшой дождь и до 8 градусов тепла
Днем в понедельник синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду.
Днем в понедельник синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду.
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Погода в Московском регионе 19 марта будет облачной, ветреной и теплой. Как сообщили в Росгидромете, пройдет дождь.
«Температура воздуха в Москве составит 6−8 градусов тепла, по области будет от 3 до 8 градусов выше нуля», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный,
Предстоящей ночью будет пасмурно, пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 1−3 градуса тепла, в Подмосковье будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер
Днем в понедельник характер погоды не изменится, будет облачно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер