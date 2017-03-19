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06:40 (мск), источник: ТАСС

Знаменитости скорбят в связи со смертью Чака Берри

Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер написал на своей странице в Twitter, что тексты Берри «сияли над всеми остальными».

Источник: AP 2017

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Смерть американского музыканта Чака Берри опечалила многих мировых звезд. Соболезнования в связи со смертью легенды они выражают на своих страницах в социальных сетях.

«Его тексты сияли над всеми остальными и представляли “американскую мечту” в ином свете. Чак, ты был удивительным, и твоя музыка всегда будет внутри нас», — написал на своей странице в сети микроблогов Twitter лидер рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер.

«Покойся с миром. И мир, и любовь, Чак Берри, мистер рок-н-ролл», — говорится в Twitter участника легендарной британской группы The Beatles Ринго Старра.

«Не стало Чака Берри. Это разбивает мне сердце, но 90 лет — неплохо для рок-н-ролла. “Johnny B. Goode” (название композиции Чака Берри — прим. ТАСС) навеки», — оставил запись на странице в той же социальной сети, писатель Стивен Кинг.

«Сердце разрывается от новости о кончине Чака Берри. Он бесспорно был королем», — написал в Instagram музыкант Слэш.

Сообщение в связи со смертью Чака Берри также оставил музыкант Брюс Спрингстин, назвавший его «величайшим гитаристом и автором рок-н-ролла из когда-либо живущих».

Певец Ленни Кравиц опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографию молодого Берри, сопроводив ее следующими словами: «Да здравствует, Чак Берри! Никого бы из нас здесь не было бы без тебя».

Смерть музыканта

Легендарный американский певец и гитарист Чак Берри скончался в субботу в США. Ему было 90 лет. Он потерял сознание у себя дома, однако точная причина смерти пока не называется.

По версии журнала Rolling Stone, песня покойного музыканта «Johnny B. Goode» является лучшей гитарной композиция всех времен. Чак Берри является лауреатом премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи.

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