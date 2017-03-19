Знаменитости скорбят в связи со смертью Чака Берри

Источник: AP 2017

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Смерть американского музыканта Чака Берри опечалила многих мировых звезд. Соболезнования в связи со смертью легенды они выражают на своих страницах в социальных сетях. «Его тексты сияли над всеми остальными и представляли “американскую мечту” в ином свете. Чак, ты был удивительным, и твоя музыка всегда будет внутри нас», — написал на своей странице в сети микроблогов Twitter лидер рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер.

«Покойся с миром. И мир, и любовь, Чак Берри, мистер рок-н-ролл», — говорится в Twitter участника легендарной британской группы The Beatles Ринго Старра.

«Не стало Чака Берри. Это разбивает мне сердце, но 90 лет — неплохо для рок-н-ролла. “Johnny B. Goode” (название композиции Чака Берри — прим. ТАСС) навеки», — оставил запись на странице в той же социальной сети, писатель Стивен Кинг.

«Сердце разрывается от новости о кончине Чака Берри. Он бесспорно был королем», — написал в Instagram музыкант Слэш.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRzBlKTBSu0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Heart broken to hear of the passing of Chuck Berry. He was undisputedly the king. A moment of silence is idefinitely n order. RIP</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Slash (@slash) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-18T23:05:01+00:00">Мар 18 2017 в 4:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Сообщение в связи со смертью Чака Берри также оставил музыкант Брюс Спрингстин, назвавший его «величайшим гитаристом и автором рок-н-ролла из когда-либо живущих».

Певец Ленни Кравиц опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографию молодого Берри, сопроводив ее следующими словами: «Да здравствует, Чак Берри! Никого бы из нас здесь не было бы без тебя».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRzBbf0Fo5c/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hail Hail Chuck Berry!!! None of us would have been here without you. Rock on brother!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Lenny Kravitz (@lennykravitz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-18T23:03:42+00:00">Мар 18 2017 в 4:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>