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09:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в горах Иркутской области

Информационные баннеры выставлены на маршрутах.

Источник: IrkutskMedia.ru

Спасатели Иркутской области предупреждают о возможном сходе снежных лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья. Во время регистрации групп с путешественниками и любителями экстремального спорта проводят разъяснительные беседы. На маршрутах выставлены предупреждающие информационные баннеры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приангарью.

На территории региона зарегистрировано шесть туристических групп.

«ГУ МЧС России по Иркутской области просит всех жителей и гостей региона соблюдать осторожность. Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды», — говорится в сообщении.

Запрещено пребывание в районах, где существует лавинная опасность. Спасатели советуют не выходить в горы в снегопад и при непогоде.

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