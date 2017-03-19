Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в горах Иркутской области
Информационные баннеры выставлены на маршрутах.
Информационные баннеры выставлены на маршрутах.
Спасатели Иркутской области предупреждают о возможном сходе снежных лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья. Во время регистрации групп с путешественниками и любителями экстремального спорта проводят разъяснительные беседы. На маршрутах выставлены предупреждающие информационные баннеры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на
На территории региона зарегистрировано шесть туристических групп.
«ГУ МЧС России по Иркутской области просит всех жителей и гостей региона соблюдать осторожность. Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды», — говорится в сообщении.
Запрещено пребывание в районах, где существует лавинная опасность. Спасатели советуют не выходить в горы в снегопад и при непогоде.