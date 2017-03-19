Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Пустыня в цвету
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
07:08 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане программы «Жилье для молодых семей» больше нет

Реализация квартир по направлению «Жилье для молодых семей» в республике практически завершена, сообщает информационная служба kn.kz со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию.

Источник: Newtimes.kz

Отныне господдержка широких слоев населения, в том числе и молодых семей, предусматривается в новой жилищной программе «Нурлы жер».

Напомним, что направление «Жилье для молодых семей» было предусмотрено Программой развития регионов до 2020 года. Молодые семьи в возрасте до 29 лет, проживающие в официальном браке не менее 2 лет, могли получить арендное жилье с выкупом без первоначального взноса. Направление реализовывал АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Как рассказали в министерстве по инвестициям и развитию РК, в 2017 году строительство жилья для молодых семей завершается в Восточно-Казахстанской области. На 2018−2019 годы расходы на указанные мероприятия не предусмотрены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый мировой рекорд: казахстанец собрал кубик Рубика за 4 секунды (ВИДЕО)
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Скончался музыкант Чак Берри
Германия ввела режим «повышенной готовности» к кибератакам
Юнкер: Европа должна быть готова к торговой войне с США
КНДР протестировала новый ракетный двигатель
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Известный тренер и комментатор Сергей Гимаев умер во время матча
Спорт
Всю жизнь он посвятил служению хоккею: умер Сергей Гимаев Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь