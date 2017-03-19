В Казахстане программы «Жилье для молодых семей» больше нет
Реализация квартир по направлению «Жилье для молодых семей» в республике практически завершена, сообщает информационная служба kn.kz со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию.
Реализация квартир по направлению «Жилье для молодых семей» в республике практически завершена, сообщает информационная служба kn.kz со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию.
Отныне господдержка широких слоев населения, в том числе и молодых семей, предусматривается в новой жилищной программе «Нурлы жер».
Напомним, что направление «Жилье для молодых семей» было предусмотрено Программой развития регионов до 2020 года. Молодые семьи в возрасте до 29 лет, проживающие в официальном браке не менее 2 лет, могли получить арендное жилье с выкупом без первоначального взноса. Направление реализовывал АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
Как рассказали в министерстве по инвестициям и развитию РК, в 2017 году строительство жилья для молодых семей завершается в