В Казахстане программы «Жилье для молодых семей» больше нет

Отныне господдержка широких слоев населения, в том числе и молодых семей, предусматривается в новой жилищной программе «Нурлы жер».

Напомним, что направление «Жилье для молодых семей» было предусмотрено Программой развития регионов до 2020 года. Молодые семьи в возрасте до 29 лет, проживающие в официальном браке не менее 2 лет, могли получить арендное жилье с выкупом без первоначального взноса. Направление реализовывал АО «Жилстройсбербанк Казахстана».