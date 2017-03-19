Полиция просит помощи в борьбе с незаконными стоянками во Владивостоке

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Ладыгина, Анны Щетининой, Адмирала Горшкова.

Составлено 3 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и сотрудников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 53 протокола об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 30.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226−71−71.

Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227−65−63.

Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240−38−65.

Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265−53−41.

Отдел полиции № 5 (Советский район) 232−05−26.

Отдел полиции № 6 (Океанский) 238−80−03.

Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249−09−27.