Столкновение с КамАЗом: полицейского выписали из столичной больницы

«Мурату Нурсеитову мы провели две операции: первая — на левую бедренную кость, вторая — операция открытого перелома на локтевую кость, — сообщили в городской больнице № 1 Астаны. — Обе операции успешны. Сейчас пациент может ходить, пока еще, естественно, при помощи костылей. Его состояние стабильное. Из стационара мы его выписали на амбулаторное лечение».

ДТП произошло 18 февраля на трассе Павлодар — Астана. По версии следствия, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу, по которой двигался автобус с 18 юными шахматистами и четырьмя взрослыми, направлявшимися из Баянаула в Павлодар на турнир.

Водитель патрульной машины сопровождения старшина полиции Баянаульского РОВД Мурат Нурсеитов, чтобы спасти детей, подставил свою автомашину «Лада Гранта» под грузовик.

В результате никто из юных спортсменов и их наставников в автобусе не пострадал. А Мурат Нурсеитов в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию первой горбольницы Павлодара, откуда его, после стабилизации состояния, транспортировали для дальнейшего лечения в Астану.

Его напарник — старший сержант полиции Баянбек Жунусов — от госпитализации отказался. Водитель КамАЗа при столкновении не пострадал.