В воскресенье по Украине минусовая температура и мокрый снег
В воскресенье, 19 марта, по Украине ожидается минусовая температура и мокрый снег. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В воскресенье, 19 марта, по Украине ожидается минусовая температура и мокрый снег. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, дождь с мокрым снегом, ветер
В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью сильный, температура воздуха ночью -1 …- 6 градусов, днем +2 …- 3 градуса.
В Моршине дождь с мокрым снегом, днем местами, температура ночью и днем +2 … + 4 градуса.
В Трускавце дождь с мокрым снегом, днем местами, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем +2 … + 4 градуса.
В Сваляве ночью сильный дождь с мокрым снегом, днем местами небольшие осадки, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем +7 … + 9 градусов.
На севере Украины облачно, дождь с мокрым снегом, ветер
В центре Украины облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер
На востоке Украины облачно, ночью без осадков, утром и днем дождь, ветер южный 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем +3 … + 9 градусов.
На юге Украины облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер
В Крыму облачно, дождь, ветер
В Ялте дождь. Температура ночью +3 … + 5 градусов, днем +9 … + 11 градусов.
В Киеве облачно, дождь с мокрым снегом, ветер