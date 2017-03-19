В воскресенье по Украине минусовая температура и мокрый снег

На западе Украины облачно, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+1 … + 7 градусов.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью сильный, температура воздуха ночью -1 …- 6 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

В Моршине дождь с мокрым снегом, днем ​​местами, температура ночью и днем ​​+2 … + 4 градуса.

В Трускавце дождь с мокрым снегом, днем ​​местами, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем ​​+2 … + 4 градуса.

В Сваляве ночью сильный дождь с мокрым снегом, днем ​​местами небольшие осадки, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем ​​+7 … + 9 градусов.

На севере Украины облачно, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+2 … + 8 градусов.

В центре Украины облачно, ночью и утром дождь, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+2 … + 9 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, утром и днем ​​дождь, ветер южный 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+3 … + 9 градусов.

На юге Украины облачно, ночью и утром дождь, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 6 градусов, днем ​​+7 … + 12 градусов.

В Крыму облачно, дождь, ветер северо-западный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью +1 … + 6 градусов, днем ​​+7 … + 12 градусов.

В Ялте дождь. Температура ночью +3 … + 5 градусов, днем ​​+9 … + 11 градусов.