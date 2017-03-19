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07:34 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В воскресенье по Украине минусовая температура и мокрый снег

В воскресенье, 19 марта, по Украине ожидается минусовая температура и мокрый снег. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе Украины облачно, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+1 … + 7 градусов.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью сильный, температура воздуха ночью -1 …- 6 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

В Моршине дождь с мокрым снегом, днем ​​местами, температура ночью и днем ​​+2 … + 4 градуса.

В Трускавце дождь с мокрым снегом, днем ​​местами, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем ​​+2 … + 4 градуса.

В Сваляве ночью сильный дождь с мокрым снегом, днем ​​местами небольшие осадки, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем ​​+7 … + 9 градусов.

На севере Украины облачно, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+2 … + 8 градусов.

В центре Украины облачно, ночью и утром дождь, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+2 … + 9 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, утром и днем ​​дождь, ветер южный 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+3 … + 9 градусов.

На юге Украины облачно, ночью и утром дождь, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 6 градусов, днем ​​+7 … + 12 градусов.

В Крыму облачно, дождь, ветер северо-западный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью +1 … + 6 градусов, днем ​​+7 … + 12 градусов.

В Ялте дождь. Температура ночью +3 … + 5 градусов, днем ​​+9 … + 11 градусов.

В Киеве облачно, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +1 … + 3 градуса, днем ​​+4 … + 6 градусов.

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В воскресенье по Украине минусовая температура и мокрый снег
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