Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Глава известной российской компании умер в возрасте 47 лет
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
14События недели в фотографиях
10Освобожденная Пальмира
09:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сообщить, где торгуют смертью, предлагают жителям Хабаровска

Рассекретить незаконную торговлю наблюдательные горожане могут до 24 марта.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 марта, AmurMedia.

Первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», стартовал в Хабаровском крае. Рассекретить противоправную торговлю наблюдательные жители региона могут до 24 марта, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого УМВД.

Акция проводится Управлением МВД России по Хабаровскому краю совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики наркомании. Она призвано привлечь широкие слои населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению, сообщайте о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях по телефонам:

8 (4212) 387−387 (с 9.00 до 17.00) — Управление МВД по Хабаровскому краю;.

8 (4212) 464−302 — Министерство образования и науки Хабаровского края;.

8 (4212) 426−203 — «Горячая линия» по вопросам лечения и реабилитации больных наркологического профиля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Весна пришла: Выходные побалуют хабаровчан теплой и комфортной погодой
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Скончался музыкант Чак Берри
Германия ввела режим «повышенной готовности» к кибератакам
У Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, заявившего о бомбе
КНДР протестировала новый ракетный двигатель
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
В нескольких районах Дагестана введен режим КТО
Спорт
Всю жизнь он посвятил служению хоккею: умер Сергей Гимаев Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь