Сообщить, где торгуют смертью, предлагают жителям Хабаровска
Рассекретить незаконную торговлю наблюдательные горожане могут до 24 марта.
Рассекретить незаконную торговлю наблюдательные горожане могут до 24 марта.
Хабаровск, 19 марта, AmurMedia.
Первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», стартовал в Хабаровском крае. Рассекретить противоправную торговлю наблюдательные жители региона могут до 24 марта, сообщили ИА AmurMedia в
Акция проводится Управлением МВД России по Хабаровскому краю совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики наркомании. Она призвано привлечь широкие слои населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению, сообщайте о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях по телефонам:
8 (4212) 387−387 (с 9.00 до 17.00) — Управление МВД по Хабаровскому краю;.
8 (4212) 464−302 — Министерство образования и науки Хабаровского края;.
8 (4212) 426−203 — «Горячая линия» по вопросам лечения и реабилитации больных наркологического профиля.