Сообщить, где торгуют смертью, предлагают жителям Хабаровска

Хабаровск, 19 марта, AmurMedia.

Первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», стартовал в Хабаровском крае. Рассекретить противоправную торговлю наблюдательные жители региона могут до 24 марта, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого УМВД.

Акция проводится Управлением МВД России по Хабаровскому краю совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики наркомании. Она призвано привлечь широкие слои населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению, сообщайте о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях по телефонам:

8 (4212) 387−387 (с 9.00 до 17.00) — Управление МВД по Хабаровскому краю;.

8 (4212) 464−302 — Министерство образования и науки Хабаровского края;.

8 (4212) 426−203 — «Горячая линия» по вопросам лечения и реабилитации больных наркологического профиля.