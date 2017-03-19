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08:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдет «Весенний бал-2017»

Уже началась масштабная подготовка к мероприятию.

В башкирской столице начали готовиться к «Весеннему балу — 2017». Это мероприятие для выпускников будет проводиться уже в шестой раз. Как сообщили в пресс службе городской мэрии, в этом году ожидается участие 4,5 тысяч одиннадцатиклассников.

Перед балом традиционно откроется «Аллея выпускников — 2017»: фотографии выпускников будут размещены на площадке мероприятия с подписями об их мечтах. Также будут работать танцевальные площадки. Но главное событие, конечно же, классический вальс, который исполнят выпускники в честь прощания со школой.

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