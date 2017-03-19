Новый мировой рекорд: казахстанец собрал кубик Рубика за 4 секунды

Руководитель управления образования области Бахыт Бексеитова рассказала, что ученику НИШ Уразалы Султан-Ахметову удалось собрать кубик Рубика за 4 секунды, опередив мировой рекорд на 0,73 секунды.

Однако, чтобы результат учитывали в мире, его необходимо повторить на каком-либо солидном международном соревновании.

«Этим летом в Астане впервые пройдут международные состязания по сбору кубика Рубика. Это доступное для меня место, поеду и постараюсь там подтвердить мировой рекорд. Заодно познакомлюсь с другими спидкуберами», — рассказал рекордсмен.

Без подготовки Уразалы по просьбе издания собрал кубик за 10 секунд.