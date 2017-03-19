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07:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Новый мировой рекорд: казахстанец собрал кубик Рубика за 4 секунды

Показатель павлодарского ученика на 0,73 секунды опережает действующий мировой рекорд. Ученик павлодарской Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) побил мировой рекорд по сбору кубика Рубика, передает pavlodarnews.kz.

Руководитель управления образования области Бахыт Бексеитова рассказала, что ученику НИШ Уразалы Султан-Ахметову удалось собрать кубик Рубика за 4 секунды, опередив мировой рекорд на 0,73 секунды.

Однако, чтобы результат учитывали в мире, его необходимо повторить на каком-либо солидном международном соревновании.

«Этим летом в Астане впервые пройдут международные состязания по сбору кубика Рубика. Это доступное для меня место, поеду и постараюсь там подтвердить мировой рекорд. Заодно познакомлюсь с другими спидкуберами», — рассказал рекордсмен.

Без подготовки Уразалы по просьбе издания собрал кубик за 10 секунд.

В классической дисциплине (кубик 3x3x3) действующий рекорд — 4,73 секунды — установил 20-летний австралиец Феликс Земдегс на чемпионате POPS Open 2016 в Мельбурне 11 декабря 2016 года.

Самые немыслимые рекорды устанавливают, конечно, роботы и программы. На сегодня самый быстрый показатель — 0,9 секунды: в январе 2016 года Джей Флэтленд и Пол Роуз из Канзаса показали свой компьютер официальному представителю Книги рекордов Гиннеса.

Кубик Рубика (первоначально был известен как «магический кубик») — механическая головоломка, изобретенная в 1974 году (и запатентованная в 1975 году) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.

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