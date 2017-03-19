Новый мировой рекорд: казахстанец собрал кубик Рубика за 4 секунды

Руководитель управления образования области Бахыт Бексеитова рассказала, что ученику НИШ Уразалы Султан-Ахметову удалось собрать кубик Рубика за 4 секунды, опередив мировой рекорд на 0,73 секунды.
Однако, чтобы результат учитывали в мире, его необходимо повторить на каком-либо солидном международном соревновании.
«Этим летом в Астане впервые пройдут международные состязания по сбору кубика Рубика. Это доступное для меня место, поеду и постараюсь там подтвердить мировой рекорд. Заодно познакомлюсь с другими спидкуберами», — рассказал рекордсмен.
Без подготовки Уразалы по просьбе издания собрал кубик за 10 секунд.
В классической дисциплине (кубик 3x3x3) действующий рекорд — 4,73 секунды — установил 20-летний австралиец Феликс Земдегс на чемпионате POPS Open 2016 в Мельбурне 11 декабря 2016 года.
Самые немыслимые рекорды устанавливают, конечно, роботы и программы. На сегодня самый быстрый показатель — 0,9 секунды: в январе 2016 года Джей Флэтленд и Пол Роуз из Канзаса показали свой компьютер официальному представителю Книги рекордов Гиннеса.
Кубик Рубика (первоначально был известен как «магический кубик») — механическая головоломка, изобретенная в 1974 году (и запатентованная в 1975 году) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.