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10:09 (мск), источник: Sputnik.by

«Стол»: что представит Беларусь на Венецианской биеннале

Через два месяца пройдет 57-ая Венецианская биеннале — один из самых значимых форумов современного искусства. Беларусь на выставке представят художник Роман Заслонов, продюсер Виктор Лобкович и режиссер Сергей Талыбов.

Источник: Sputnik.by

Концепцию белорусского павильона на 57-й Венецианской биеннале современного искусства утвердило в феврале специальное жюри, в состав которого входили представители Министерства культуры, Национальной академии наук Беларуси, Белорусского союза художников, Белорусского союза дизайнеров, Национального художественного музея Беларуси и ряд других организаций.

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев встретился с Заслоновым и Лобковичем, чтобы узнать — чем же попробует удивить Беларусь искушенных гостей биеннале.

Павильон — около садов Джардини

«Стол» — проект моего интеллектуального труда уже в течение нескольких лет, причем последние полтора года со мной над ним работают продюсер Виктор Лобкович и режиссер Сергей Талыбов, — рассказал Заслонов.

Как признался художник, после утверждения Минкультом проект немного изменился, хотя и не концептуально.

«Это связано с тем павильоном, где мы будем выставляться в Венеции. Конечно, основной элемент — видео — никак не изменился, просто поменялись условия экспонирования и концептуальной подачи», — пояснил он. Художник Роман Заслонов.

Как напомнил Лобкович, у Беларуси своего павильона нет, поэтому для участия в экспозиции приходится арендовать площадь.

«За два дня мы должны были отсмотреть двести вариантов, из которых выбрали два павильона. В итоге остановились на том, что немного дороже, зато расположен около садов Джардини, в которых и происходят основные действия в рамках биеннале. Помещение — классическая европейская художественная галерея с совсем небольшой площадью, где нам нужно будет сделать что-то привлекательное и достойное. Там два зала: в первом — будет проекция видео, а во втором — инсталляция. Всего мы раскрывать не будем — пусть будет интрига», — рассказал собеседник Sputnik.

Белорусское видео на биеннале

Видео длится 32 минуты. На экране появляется большое количество известных белорусских артистов, а также простые люди и художники.

«Само видео — бесконечный “стол”, где происходят разные события. Бывает и тривиальное со столом, и другое — можно вложить много смыслов и метафор. И сам “стол” у нас употребляется как символ», — отметил художник Заслонов.

По его словам, видео-арт значительно отличается от кино.

«В кино если человек уходит с середины фильма — значит, ему очень сильно не понравилось. А просмотр на выставках подразумевает постоянное обновление зрителей. Кто-то может посмотреть всего минуту, кто-то — несколько раз подряд. Мы надеемся, что это будет трогать людей. Мы уже опробовали видео на известных европейских кураторах и художниках, на нескольких зрителей — у всех возникает желание узнать, что же будет дальше», — добавил собеседник Sputnik.

Время на подготовку

По мнению создателей «Стола», Минкульт отдал им предпочтение в том числе и потому, что их проект к моменту принятия решения уже был готов.

«Наш проект поэтому и был привлекателен для Минкультуры, потому что он уже существовал. Ведь то время, которое отводят на подготовку павильона… Вот 1 февраля представляли концепцию, а оставалось до открытия биеннале три месяца. Подобные проекты за три месяца не делаются», — сказал Заслонов.

К примеру, Франция выбрала концепцию своего павильона более года назад. Год осмысливала и работала над проектом. Белорусская команда же свой проект создавали за собственные деньги. Причем свой «Стол» они создавали не специально для биеннале — идея родилась сама по себе, а затем уже появились способы ее продемонстрировать. Продюсер Виктор Лобкович.

«Мы думали о проекте не как о чем-то для биеннале, хотя любое произведение искусства надо показывать. Чем больше людей увидят его — тем лучше. Раньше подавали проект на фестиваль в Канаду и прошли предварительный отбор, но потом “сложили” все вместе и поняли, что это для чего-то большего, чем просто фестиваль. Решили тогда и подавать на такую большую выставку», — рассказал Лобкович.

Министерство культуры, как отметили собеседники Sputnik, не вмешивается в процесс подготовки, а, наоборот, всячески помогает. Выделенные государством деньги, в частности, пойдут на аренду павильона, плакаты и каталоги.

«Министерство культуры покрывает основную часть расходов, но ищем и спонсорские деньги — вложиться полностью в предоставляемый бюджет мы не можем. Министерство предоставляет 50 тысяч евро на участие в биеннале», — признался Лобкович.

Белорусские зрители и планы

Заслонов напомнил, что Беларусь участвует в биеннале в пятый раз. Команда не скрывает волнения, но при этом настаивает — присутствовать на форумах такого уровня принципиально важно.

«Когда страна участвует в такого уровня мероприятиях — значит, она существует, и об этом люди знают во всем мире. Для нас главное — чтобы о стране говорили, признавали ее интересной. Просто участие любого белорусского художника или музыканта в любом музыкальном форуме — огромный плюс для страны», — отметил художник.

В Минске «Стол» кураторы обещают показать после биеннале — как они признались, именно белорусский зритель для них самый важный и требовательный, и они обязательно покажут проект соотечественникам.

Венецианская биеннале пройдет с 13 мая по 26 ноября, белорусский павильон официально откроется 11 мая.

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