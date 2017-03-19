Новосибирский физик отказался от слов о «рабстве» в Казахстане, такую информацию о своем Facebook написал пресс-секретарь МВД Казахстана Алмас Садубаев. Садубаев уточнил, что Образцов во время беседы с медицинским специалистом заявил, что приехал из Новосибирска в Алма-Ату в 2014 году. После он путешествовал по стране и отметил, что никто нигде насильно его не удерживал. При этом сам Образцов не смог внятно рассказать, где находился в течение трех лет. Представитель МВД Казахстана также уточнил, что Образцов состоит на учете в психдиспансере Новосибирска с диагнозом «шизофрения параноидная».

Напомним, 16 марта стало известно, что пропавшего мужчину нашла жительница Алма-Аты Тамара Полуэктова. По ее словам, она нашла Юрия Образцова в одном из торговых центров города. Мужчина поведал, что несколько лет находился в рабстве. После выяснения информации в полиции выяснилось, что мужчина находился в розыске в 2013—2014 годах. Полуэктова рассказала, что увидела мужчину сидящим на лавочке, у него были сломаны уши и раздроблена нога, из-за которой он сильно хромал.

«Он пенсионер-инвалид. В 2004 уволился из одного из научных учреждений СО РАН и ушел на пенсию по инвалидности из-за проблем со зрением. Был женат, разведен, имеет дочь. В Новосибирске живёт его брат. В 2014 году отправился в Ташкент на поезде и по невыясненным обстоятельствам оказался в одном из аулов в Казахстане. Произошел, вероятно, какой-то конфликт, Юрия избили. Как он оказался в рабстве — подробностей пока нет, но факт — он остался без документов и средств связи. В Советском районе Новосибирска его объявили в федеральный розыск», — рассказал «Вестям» глава новосибирского поискового отряда волонтёров «Маяк» Павел Злобин.

Сам пострадавший сказал, что сбежал из рабства несколько дней назад. Неизвестно, сколько времени мужчина находился в рабстве — у него проблемы с памятью.

Ожидается, что Образцов прибудет в Новосибирск в понедельник, 20 марта.