Новосибирский физик отказался от слов о «рабстве» в Казахстане
Представитель МВД Казахстана уточнил, что после беседы с медиками новосибирец Образцов рассказал о трехлетнем путешествии, а также о диагнозе «шизофрения параноидная».
Представитель МВД Казахстана уточнил, что после беседы с медиками новосибирец Образцов рассказал о трехлетнем путешествии, а также о диагнозе «шизофрения параноидная».
Новосибирский физик отказался от слов о «рабстве» в Казахстане, такую информацию о своем Facebook написал
Садубаев уточнил, что Образцов во время беседы с медицинским специалистом заявил, что приехал из Новосибирска в
Представитель МВД Казахстана также уточнил, что Образцов состоит на учете в психдиспансере Новосибирска с диагнозом «шизофрения параноидная».
Напомним, 16 марта стало известно, что пропавшего мужчину нашла жительница
«Он
Сам пострадавший сказал, что сбежал из рабства несколько дней назад. Неизвестно, сколько времени мужчина находился в рабстве — у него проблемы с памятью.
Ожидается, что Образцов прибудет в Новосибирск в понедельник, 20 марта.