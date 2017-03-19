Рабочая неделя во Владивостоке начнется дождем

Владивосток, 19 марта, PrimaMedia.

Новая рабочая неделя во Владивостоке начнется с дождливого понедельника и закончится солнечной и теплой пятницей. Небольшой минус будет сохраняться только ночью, днем ожидаются только плюсовые температуры, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.ру.

В понедельник, 20 марта, ожидается небольшой дождь, будет пасмурно. Температура воздуха днем составит +1…+2°С. Будет дуть слабый ветер.

Во вторник, 21 марта, ожидается погода без осадков, будет облачно и на один-два градуса холоднее, чем днем ранее.

В среду, 22 марта, снова немного потеплеет. Температура воздуха составит +1…+2°С. Будет дуть слабый ветер.

В четверг, 23 марта, будет малооблачно. Столбик термометра днем покажет 0…+1°С. Осадков не ожидается, будет дуть умеренный ветер.

Пятница, 24 марта, будет теплой. Температура воздуха составит 0…+2°С. Ожидается слабый ветер.