Стоматологи вышли на улицы Владивостока

Стоматологи и гигиенисты встретились с приморцами в ходе акции «Прогулка с врачом» накануне, 18 марта. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на департамент здравоохранения Приморского края.

«Участниками прогулки стали около 80 человек, которых стоматологи и гигиенисты стоматологические, обучали правильному уходу за полостью рта», — сообщили в Центре здоровья.

Главный стоматолог Приморского края по профилактической стоматологи, д.м.н., профессор Елена Русакова рассказала всем присутствующим о влиянии бактерий полости рта на состояние организма человека и почему необходимо правильно ухаживать за ротовой полостью.

Все желающие смогли принять участие в разминке и научились гимнастике для мышц челюстно-лицевой области.

Стоматологи приготовили для участников шары-желания: белые символизировали здоровые зубы, голубые — свежее дыхание. Все участники взялись за воздушные шары и, загадав желание, отпустили их в небо.

Завершением прогулки стал мастер-класс по скандинавской ходьбе. Его по традиции провели Сотрудники краевого центра профилактики.

Следующая «Прогулка с врачом» состоится в субботу в 10.00 на набережной Цесаревича.