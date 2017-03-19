Лёд на Иртыше уже не выдерживает людей

Толщина льда на Иртыше в Омске в некоторых местах составляет всего 6 сантиметров. Такой лёд не может выдержать даже одного человека, в связи с чем инспекторы ГИМС ежедневно проводят рейды, чтобы предупредить омичей об опасности.

Только за последнюю неделю в потенциально опасных местах были обнаружены около 200 рыбаков. С ними проведены профилактические беседы.

На водоёмах и в затонах Омской области лёд всё еще имеет толщину 55−70 сантиметров, что является безопасным для массового выхода людей.

«Сейчас лед становится рыхлым, хрупким и теряет свою прочность. С потеплением начинает подмывать нижний слой ледовой поверхности, поэтому даже если сверху на ледяном покрытии нет видимых изменений, следует остерегаться выхода на лёд. Крайне не рекомендуется пересекать реку Иртыш по льду в черте города — здесь его структура очень неоднородная и имеется вероятность провала под лед», — предупреждают специалисты регионального ГУ МЧС.