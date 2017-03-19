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09:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярск приезжают музыканты с мировыми именами

В нашем городе пройдёт Транссибирский Арт-Фестиваль Вадима Репина.

C 21 марта по 7 апреля 2017 года в Красноярской краевой Филармонии в третий раз пройдёт Транссибирский Арт-Фестиваль Вадима Репина.

Концертную программу фестиваля откроет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» За два дня он проведёт два концерта.

Фестивальную программу продолжит мировая премьера — Концерт для трубы-пикколо, флюгельгорна и оркестра Dreamdancers выдающегося современного немецкого композитора, проффесора Мюнхенской высшей школы музыки и театра Энйотта Шнайдера. Композитор известен прежде всего как автор музыки для кино и телевидения и является лауреатом нескольких престижных кинопремий.

Также фестивальная программа включает совместный с немецким национальным конкурсом TONALi культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi-tour, участниками которого станут учащиеся трёх учебных заведений краевого центра: Сибирского государственного аэрокосмического университета, Красноярского государственного института искусств и Красноярского колледжа искусств имени П. И. Иванова-Радкевича.

В рамках фестиваля 21 и 22 марта состоятся творческие встречи с известным французским скрипачом и режиссёром-документалистом Бруно Монсенжоном по следам фильмов «Давид Ойстрах: народный артист?» и «Гленн Гульд: вне времени».

Для справки: Фестиваль проходит в Красноярске с 2015 года; за это время в городе выступили музыканты с мировыми именами — Леонард Слаткин, Лера Ауэрбах, Рудольф Бухбиндер, Алексей Игудесман; балерина Светлана Захарова и другие.

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