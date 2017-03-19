В Красноярск приезжают музыканты с мировыми именами
В нашем городе пройдёт Транссибирский
В нашем городе пройдёт Транссибирский
C 21 марта по 7 апреля 2017 года в Красноярской краевой Филармонии в третий раз пройдёт Транссибирский
Концертную программу фестиваля откроет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» За два дня он проведёт два концерта.
Фестивальную программу продолжит мировая премьера — Концерт для
Также фестивальная программа включает совместный с немецким национальным конкурсом TONALi
В рамках фестиваля 21 и 22 марта состоятся творческие встречи с известным французским скрипачом и
Для справки: Фестиваль проходит в Красноярске с 2015 года; за это время в городе выступили музыканты с мировыми именами — Леонард Слаткин, Лера Ауэрбах, Рудольф Бухбиндер, Алексей Игудесман; балерина Светлана Захарова и другие.