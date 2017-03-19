SpaceX в марте планирует впервые запустить в космос использовавшийся носитель
По имеющимся сведениям, ракета готова к итоговым предполетным проверкам.
По имеющимся сведениям, ракета готова к итоговым предполетным проверкам.
ВАШИНГТОН, 19 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Частная американская компания SpaceX планирует предпринять первую в истории попытку запуска в космос уже использовавшейся ранее
Как сообщило в субботу специализированное американское сетевое издание Spaceflight Now, этот старт
Данный аппарат был выведен на орбиту 16, а не 14 марта, как изначально предполагалось, с той же стартовой площадки на мысе Канаверал, с которой намечается произвести запуск уже побывавшей в космосе первой ступени носителя Falcon 9.
Ракета готова
По имеющимся сведениям, эта ракета готова к итоговым предполетным проверкам. Она находится на космодроме на мысе Канаверал, куда ее доставили с испытательного объекта компании SpaceX в городе Макгрегор (штат Техас). Там она была очищена, переоборудована, ее двигатели прошли огневые испытания.
Между тем начальник
Первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 ее производитель хочет сделать многоразовой, что позволило бы существенно экономить при космических запусках. Компании уже неоднократно удавалось посадить первую ступень носителя после старта на свою морскую платформу.
Тем не менее повторных запусков таких носителей до сих пор не производилось. В нынешнем году SpaceX, как заявила ранее ее президент Гуинн Шотуэлл, рассчитывает осуществить шесть пусков первых ступеней ракеты Falcon 9, побывавших в космосе.
Полезная нагрузка
В результате мартовского старта в космос должен быть выведен спутник связи SES 10. Этот аппарат доставлен на мыс Канаверал, где в эти выходные его должны заключить в головной обтекатель ракеты.
Коммерческие условия запуска не разглашаются. Впрочем, в прошлом году Шотуэлл признавала, что тем клиентам, которые готовы согласиться на применение уже использовавшегося носителя, SpaceX делает скидку в размере 10%.
На подготовку использованной первой ступени к новому старту SpaceX в настоящее время тратит, по словам Шотуэлл, примерно четыре месяца, но планирует сократить этот срок до двух месяцев, а впоследствии и до одного дня.
Недавняя авария
11 сентября минувшего года во время пуска с мыса Канаверал ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась. В результате ЧП никто не пострадал. Владевшая уничтоженным спутником компания Space Communication подтвердила намерение потребовать от SpaceX компенсацию в размере $50 млн или бесплатный запуск в связи с потерей Amos-6.
По итогам расследования специалисты фирмы пришли к выводу, что причиной случившегося стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые были расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты.
Представители SpaceX заверили, что компания приняла необходимые меры с целью недопущения повторения аварийной ситуации.