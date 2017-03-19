СМИ: самая тучная женщина планеты похудела в Индии на 140 кг после операции
Вес пациентки теперь составляет 358 кг.
Вес пациентки теперь составляет 358 кг.
«В настоящее время этой женщине дают гипонатриевое протеиновое жидкое питание, смешанное с соевым молоком. Ежедневно она получает приблизительно 1800 калорий», — цитирует издание сообщение клиники «Саифи» в Мумбаи, где Иман походит курс лечения от ожирения.
Египтянка была доставлена в индийскую клинику специальным рейсом грузового самолета 11 февраля. Местные медики 7 марта сделали ей операцию по лапароскопической рукавной резекции желудка. Это хирургическое вмешательство подразумевает удаление значительной части желудка. При подготовке к операции за 25 дней египтянка потеряла 108 кг благодаря специально разработанной диете и курсу физиотерапии.
Медики рассчитывают, что до конца года египтянка сможет похудеть до 300 кг.