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09:49 (мск), источник: ТАСС

СМИ: самая тучная женщина планеты похудела в Индии на 140 кг после операции

Вес пациентки теперь составляет 358 кг.

Источник: AFP 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Египтянка Иман Ахмад Абдулати, которую еще недавно называли самой тучной женщиной планеты, сбросила за пять недель пребывания в индийской клинике 140 кг.

Как сообщает в воскресенье газета «Эйшн эйдж», вес пациентки теперь составляет 358 кг
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«В настоящее время этой женщине дают гипонатриевое протеиновое жидкое питание, смешанное с соевым молоком. Ежедневно она получает приблизительно 1800 калорий», — цитирует издание сообщение клиники «Саифи» в Мумбаи, где Иман походит курс лечения от ожирения.

Египтянка была доставлена в индийскую клинику специальным рейсом грузового самолета 11 февраля. Местные медики 7 марта сделали ей операцию по лапароскопической рукавной резекции желудка. Это хирургическое вмешательство подразумевает удаление значительной части желудка. При подготовке к операции за 25 дней египтянка потеряла 108 кг благодаря специально разработанной диете и курсу физиотерапии.

Медики рассчитывают, что до конца года египтянка сможет похудеть до 300 кг.

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