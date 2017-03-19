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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

Народная артистка Беларуси Людмила Ефимова отмечает юбилей

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня народная артистка Беларуси, хоровой дирижер Людмила Ефимова отмечает 80-летие.

Людмилу Борисовну Ефимову коллеги называют «гением хоровой музыки», «дирижером, который руководит хором, как музыкальным инструментом». В этих похвалах нет ни капли преувеличения. Многое подвластно Ефимовой — и исполнение наисложнейших произведений, и поразительно нетрадиционная их трактовка, и создание полноценных программ. Благодаря ей Государственная академическая хоровая капелла имени Григория Ширмы превратилась в высокопрофессиональный коллектив, известный не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Именно под руководством Людмилы Борисовны капелла, которую можно по праву считать национальным достоянием, стала универсальным хоровым коллективом, уникальным по своему звучанию и неограниченности репертуара.

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ефимову с юбилеем’Ваша многолетняя плодотворная деятельность является яркой страницей в истории музыкального искусства страны. Под вашим руководством Государственная академическая хоровая капелла имени Г. Ширмы приобрела широкую известность и признание как в Беларуси, так и за ее пределами, — говорится в поздравлении.

Людмила Борисовна Ефимова родилась в украинском городе Горловка в 1937 году. Ее юность прошла в Ленинграде, где она еще студенткой консерватории познакомилась со своим будущим мужем — дирижером, народным артистом Беларуси Юрием Ефимовым. После окончания консерватории в 1963 году Людмиле предложили возглавить ленинградскую капеллу, однако молодой хормейстер отказалась: не захотела идти проторенным путем. Вслед за супругом она перебралась в Минск, где первое время работала на радио, а затем устроилась редактором на телевидении.

С 1967 года Людмила Ефимова 20 лет преподавала в Минском музыкальном училище имени Михаила Глинки, где основала концертный хор. Коллектив достиг почти профессионального уровня, когда руководителя пригласили возглавить Государственную академическую хоровую капеллу Республики Беларусь имени Григория Ширмы. С 1987 года Людмила Ефимова является ее бессменным хормейстером. За это время капелла обрела именно то мастерство, которое позволяет ей быть в числе лучших хоров Европы. Людмила Ефимова вдохнула новую жизнь в старейший коллектив Беларуси, расширив его репертуар, в котором сегодня ценности народной музыки, произведения современной и шедевры мировой классики.

Людмила Борисовна продолжает традиции основателя капеллы, большое внимание уделяет пропаганде белорусской народной песни. Людмила Ефимова — неутомимый пропагандист творчества белорусских композиторов.

За значительный вклад в развитие и пропаганду отечественного хорового искусства и белорусской народной музыки Людмиле Борисовне были присвоены почетные звания заслуженный деятель искусств Беларуси и народный артист Беларуси, в 2010 году она была награждена орденом Франциска Скорины.

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