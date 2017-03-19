Игорь Бутман организует концерт в Москве в честь 100-летия Эллы Фицджеральд
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — 14 апреля в культурном центре «ЗИЛ» в Москве состоится концерт, посвященный столетию со дня рождения джазовой певицы Эллы Фитцджеральд.
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — 14 апреля в культурном центре «ЗИЛ» в Москве состоится концерт, посвященный столетию со дня рождения джазовой певицы Эллы Фитцджеральд.
На нем совместно с американской вокалисткой Fantine выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, которые подготовили специальную программу.
За свою жизнь Фицджеральд 13 раз была награждена премией «Грэмми», становилась обладательницей Национальной медали США в области искусств, Президентской медали Свободы, кавалером ордена Искусств и литературы (Франция, 1990) и многих других почетных наград.
На счету у певицы 250 музыкальных альбомов и более 100 миллионов проданных пластинок.