В Уфе в домах над карстом замазали трещины на маячках спасателей

Об этом сообщили представители инициативной группы. Напомним, эпопея с этими домами началась 25 ноября прошлого года, когда во внезапно образовавшемся глубоком провале сгинула «Лада-Калина» семьи из дома № 193/2. Жильцам позднее выплатили компенсацию из городской казны. Но история на том не закончилась. Ознакомившись подробнее с историей своих домов, жильцы к своему ужасу узнали, что живут на берегу карстового озеро, которое было засыпано в середине прошлого века и застроено многоэтажками вопреки здравому смыслу. И как показывает практика с утонувшим автомобилем, от появления новых провалов никто не застрахован. Чтобы следить за состоянием домов, после истории с «Ладой-Калиной» спасатели установили маячки на стенах домов. В конце прошлой недели на маячках в подъезде дома № 193/2 были замечены трещины, всерьез напугавшие жильцов. Люди организовали собрание, на котором обсуждали планы исправления ситуации.

Такие трещины появились на маячках на прошлой неделе.

Так их замазали после визита «делегации». «На следующий день после воскресного собрания жильцы увидели утром какую-то “делегацию” чиновников — видимо, приехали посмотреть на треснувшие метки. А уже днем другие жильцы обнаружили, что трещины на маяках замазали! Но у нас-то сохранились фотографии трещин!» — рассказала корреспонденту ProUfu.ru Елена Масайло.

«А это трещина в плите перекрытия (дом 193/2, 2-й подъезд, между 4 и 5 этажами). Образовалась тоже недавно, когда началось оттаивание грунтов. И это уже серьезно», — сообщают жильцы, пытаясь достучаться до чиновников. Есть у них и еще одна новость с оттенком курьеза — в тот самый провал, где утонула «Лада-Калнна», едва не провалился трактор, прибывший на участок для земляных работ.

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«Электросети» собрались добраться до трубы с электрокабелем, которая сломалась под провалившимся автомобилем в ноябре. И трактор зачем-то заехал прямо на засыпанную яму, грунт в которой неутрамбованный, то под тяжестью стал проседать. В итоге его вытащил экскаватор. Тракторист, конечно, перепугался до полусмерти, — повествуют жильцы о своем нескучном житье-бытье. Тем временем начался также вывоз снега с территории рядом с домами.