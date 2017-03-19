Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
В России поменяют расчет квартплаты
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
СМИ США: к несчастью для Ирана, его новый танк – копия Т-90
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
15:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в домах над карстом замазали трещины на маячках спасателей

Трещины, которые были замечены жильцами группы домов № 193, 193/1 и 193/2 по улице Интернациональной на сигнальных маячках, установленных спасателями на стенах в подъездах их домов, оказались замазаны.

Об этом сообщили представители инициативной группы.

Напомним, эпопея с этими домами началась 25 ноября прошлого года, когда во внезапно образовавшемся глубоком провале сгинула «Лада-Калина» семьи из дома № 193/2. Жильцам позднее выплатили компенсацию из городской казны. Но история на том не закончилась.

Ознакомившись подробнее с историей своих домов, жильцы к своему ужасу узнали, что живут на берегу карстового озеро, которое было засыпано в середине прошлого века и застроено многоэтажками вопреки здравому смыслу. И как показывает практика с утонувшим автомобилем, от появления новых провалов никто не застрахован. Чтобы следить за состоянием домов, после истории с «Ладой-Калиной» спасатели установили маячки на стенах домов. В конце прошлой недели на маячках в подъезде дома № 193/2 были замечены трещины, всерьез напугавшие жильцов. Люди организовали собрание, на котором обсуждали планы исправления ситуации.

Такие трещины появились на маячках на прошлой неделе.

Так их замазали после визита «делегации».

«На следующий день после воскресного собрания жильцы увидели утром какую-то “делегацию” чиновников — видимо, приехали посмотреть на треснувшие метки. А уже днем другие жильцы обнаружили, что трещины на маяках замазали! Но у нас-то сохранились фотографии трещин!» — рассказала корреспонденту ProUfu.ru Елена Масайло.

«А это трещина в плите перекрытия (дом 193/2, 2-й подъезд, между 4 и 5 этажами). Образовалась тоже недавно, когда началось оттаивание грунтов. И это уже серьезно», — сообщают жильцы, пытаясь достучаться до чиновников.

Есть у них и еще одна новость с оттенком курьеза — в тот самый провал, где утонула «Лада-Калнна», едва не провалился трактор, прибывший на участок для земляных работ.

Читайте также
В Уфе в домах над карстом жильцы обнаружили новые трещины на маячках МЧС

«Электросети» собрались добраться до трубы с электрокабелем, которая сломалась под провалившимся автомобилем в ноябре. И трактор зачем-то заехал прямо на засыпанную яму, грунт в которой неутрамбованный, то под тяжестью стал проседать. В итоге его вытащил экскаватор. Тракторист, конечно, перепугался до полусмерти, — повествуют жильцы о своем нескучном житье-бытье.

Тем временем начался также вывоз снега с территории рядом с домами.

Не сложно догадаться, что обильное таяние аномальных сугробов может спровоцировать движение грунта. Но и к этому вопросу власти подошли с хитрецой.

«Снег, действительно, дня три назад начали вывозить — но только вокруг дома 193/2, рядом с которым был провал. Как рассказал эксперт Юрий Стром, власти решили проводить обследование грунтов ТОЛЬКО вокруг ОДНОГО этого дома, хотя изначально в планах было обследовать территорию под всеми тремя домами. Но мы будем требовать обследовать все три дома!» — сообщают жильцы.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
СМИ: В МВФ отложили обсуждение вопроса о транше для Украины
Представитель Эрдогана заявил об усилении «туркофобии» в Европе
Экс-президент Болгарии обвинил РФ во вмешательстве в дела страны
Эммануэль Макрон рассказал, как он будет бороться с терроризмом
Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель
Рогозин назвал главу МИД Украины Климкина «тормозом»
Боксер Головкин победил Джейкобса
Спорт
«К её выходкам привыкли»: куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь