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15:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на конкурсе «Хылыукай 2017» назвали имя самой красивой башкирки республики

Накануне в ГКЗ «Башкортостан» состоялся долгожданный финал одного из старейших национальных конкурсов красоты страны — «Хылыукай».

В этом году мероприятие отметило свой 25-летний юбилей. На звание главной башкирской красавицы претендовали 15 девушек из разных районов республики и других регионов. Поддержать каждую из участниц приехали многочисленные родственники и друзья претенденток.

Оценивать грацию, актерские способности, знание башкирского литературного языка пришли общественный деятель Гульнур Кулсарина, директор Национального молодежного театра, заслуженный артист РБ Азат Зиганшин, генеральный директор Центра народного творчества республики Байрас Ишбердин и другие.

Украсили праздник башкирской красоты подопечные ведущих модельных агентств республики: модель и певица Анжелика Якусева, модель Гульназ Шамсутдинова, участница конкурса «Мисс Россия» Гульнур Зиннатова.

Традиционно участницы демонстрировали свои таланты в дефиле, актерском мастерстве и интеллектуальном конкурсе. Так как в этом году в республике объявлен Год экологии, девушки в своих визитках рассказывали о важности сохранения башкирских памятников природы. Одна из девушек в своей речи затронула больную тему разрушения шихана Торатау.

Изюминкой юбилейного конкурса стало совместное выступление участниц со звездами эстрады: группами «Карауан», «Хомай», «ЕвроАзия», МС Баш, RNT, а также Лианой Хабибуллиной и другими.

На сцене также выступили квартет «Матур кыззар», артистка Молодежного театра Алтынай Юнусова, звезда Башдрамтеатра Артур Кабиров исполнил песню Стинга «Desert Rose», очаровательные девушки студии Guzal Dance показали знаменитый танец «Семь девушек».

В перерывах между номерами участниц демонстрировались наряды уфимских дизайнеров. И даже во время звездных дуэтов девушки не снимали шубы, пальто и куртки от спонсоров. Выглядело это несколько нелепо, но девушки компенсировали это своей харизмой.

Отметим, что в кулуарах многие говорили о том, что главная победа достанется Инзе Идельбаевой, дочери бывшего высокопоставленного чиновника, экс замначальника управления по делам печати РБ Артура Идельбаева, племяннице знаменитого композитора Урала Идельбаева. Девушка представляла на конкурсе Казань. Однако интрига завершилась несколько иначе и места после обсуждения жюри распределились следующим образом.

Третье место поделили между собой сразу несколько красавиц: Алина Гильметова из Нефтекамска, Аделя Алибаева из Белорецкого района и Диана Шугаипова, представлявшая Салаватский район республики.

Второе место досталось Юлиане Амирзяновой из Бакалинского района и Зилие Агишевой из Оренбурга.

Главный член жюри Азат Зиганшин признался зрителям, что спор в выборе главной красавицы был нелегким. Уже ближе к полночи озвучили имена победительниц. Первое место заняла Инза Идельбаева, а Гран-При получила 17-летняя уфимка Земфира Байдавлетова, подопечная студии «Хылыукай — Bashkirian Beauty».

Спустя несколько секунд после того, как озвучили имя Земфиры, на сцену ринулась целая толпа родственников девушки с букетами цветов и подарками. Поэтому насладиться триумфом на сцене и успеть попозировать фотографам с сияющей короной на голове девушке удалось не сразу. Земфира не смогла сдержать эмоций и в слезах призналась журналистам, что не верит в то, что стала главной «Хылыукай» республики. Победительницу тут же окружили друзья, знакомые, родные с поздравлениями. Земфиру трогательно поздравили коллеги по цеху: воспитанницы студии Линары Тагировой также не смогли сдержать слез, поздравляя с победой свою подругу.

Девушка родом из многодетной семьи, учится в Республиканском инженерном лицее-интернате и любит заниматься танцами. Она поблагодарила организаторов конкурса, всех близких и тех, кто ее поддерживал. «Это наша общая победа!» — трогательно призналась Земфира, обращаясь к своему педагогу Линаре Тагировой.

Напомним, в прошлом году главная корона досталась Эльвире Карамышевой из Кугарчинского района.

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