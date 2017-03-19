Прокуратура Мюнхена провела обыск в офисе директора Volkswagen

По данным издания, следствие ведется в отношении 47 сотрудников автоконцерна, в том числе Мюллера и генерального директора «дочки» Volkswagen Audi Руперта Штадлера.

Следователи проверяют их личные календари, ноутбуки и карты памяти смартфонов.

В среду, 15 марта, Reuters сообщало, что немецкие следователи проводили обыски на двух заводах Audi в Германии. Обыски проходили на предприятии в городе Ингольштадт и в городе Неккарзульм в Баден-Вюртемберге, а также в офисе Volkswagen в городе Вольфсбург в Нижней Саксонии и на шести неназванных объектах. В следственных мероприятиях принимали участие 100 сотрудников правоохранительных органов, отмечает агентство.

Источник знакомый с ситуацией рассказал Reuters, что 70 правоохранителей проводят обыски в офисах и частных апартаментах в Ингольшдтатте. Он отметил, что обыски в доме Штадлера не проходили.