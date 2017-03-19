Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Неслабый пол
8Тайский День слона
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10:26 (мск), источник: РБК

Прокуратура Мюнхена провела обыск в офисе директора Volkswagen

Прокуратура Мюнхена провела обыск в офисе директора Volkswagen Маттиаса Мюллера в рамках расследования дизельного скандала. Об этом пишет немецкое издание Bild am Sonntag, передает Reuters.

Источник: Reuters

По данным издания, следствие ведется в отношении 47 сотрудников автоконцерна, в том числе Мюллера и генерального директора «дочки» Volkswagen Audi Руперта Штадлера.

Читайте также
Полиция провела обыск в загородном особняке Фийона

Следователи проверяют их личные календари, ноутбуки и карты памяти смартфонов.

В среду, 15 марта, Reuters сообщало, что немецкие следователи проводили обыски на двух заводах Audi в Германии. Обыски проходили на предприятии в городе Ингольштадт и в городе Неккарзульм в Баден-Вюртемберге, а также в офисе Volkswagen в городе Вольфсбург в Нижней Саксонии и на шести неназванных объектах. В следственных мероприятиях принимали участие 100 сотрудников правоохранительных органов, отмечает агентство.

Источник знакомый с ситуацией рассказал Reuters, что 70 правоохранителей проводят обыски в офисах и частных апартаментах в Ингольшдтатте. Он отметил, что обыски в доме Штадлера не проходили.

Как заявили в прокурутаре Мюнхена, во время обысков следователи установят, кто именно был причастен к «дизельгейту» и к «предоставлению ложной информации третьей стороне»
Читайте также
В Британии одного из самых разыскиваемых преступников нашли за шкафом

В прокуратуре не назвали имена подозреваемых.

Volkswagen обвиняется в предоставлении неверных сведений об уровне токсичных веществ в выхлопных газах своих автомобилей. В дизельных двигателях машин автоконцерна было установлено программное обеспечение, которое занижало показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Ложные сведения позволяли обойти экологические тесты в США, которые измеряют уровень токсичных веществ в выхлопных газах.

Volkswagen заявил, что заплатит регулирующим органам США $4,3 млрд для урегулирования «дизельного скандала». Также компания выразила готовность признать свою вину в нарушениях экологических норм. Кроме того, 24 января Окружной суд США одобрил соглашение между автоконцерном Volkswagen и 650 американскими дилерами, по которому немецкая кампания заплатит каждому $1,85 млн компенсации за «дизельный скандал».

Комментарии
1
TRAKKER
вот вам вторая фаза наезда...сейчас фокс...кинут на ярды опять...не хотела Германия платить 2% в НАТО так по другому вытянут с бабушки...Трамп не зря намекал на долг..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Скончался музыкант Чак Берри
Германия ввела режим «повышенной готовности» к кибератакам
У Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, заявившего о бомбе
СМИ: В МВФ отложили обсуждение вопроса о транше для Украины
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Боксер Головкин победил Джейкобса
Спорт
Всю жизнь он посвятил служению хоккею: умер Сергей Гимаев Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь