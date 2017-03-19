Прокуратура Мюнхена провела обыск в офисе директора Volkswagen

По данным издания, следствие ведется в отношении 47 сотрудников автоконцерна, в том числе Мюллера и генерального директора «дочки» Volkswagen Audi Руперта Штадлера.
Следователи проверяют их личные календари, ноутбуки и карты памяти смартфонов.
В среду, 15 марта, Reuters сообщало, что немецкие следователи проводили обыски на двух заводах Audi в Германии. Обыски проходили на предприятии в городе Ингольштадт и в городе Неккарзульм в Баден-Вюртемберге, а также в офисе Volkswagen в городе Вольфсбург в Нижней Саксонии и на шести неназванных объектах. В следственных мероприятиях принимали участие 100 сотрудников правоохранительных органов, отмечает агентство.
Источник знакомый с ситуацией рассказал Reuters, что 70 правоохранителей проводят обыски в офисах и частных апартаментах в Ингольшдтатте. Он отметил, что обыски в доме Штадлера не проходили.
Как заявили в прокурутаре Мюнхена, во время обысков следователи установят, кто именно был причастен к «дизельгейту» и к «предоставлению ложной информации третьей стороне»
В прокуратуре не назвали имена подозреваемых.
Volkswagen обвиняется в предоставлении неверных сведений об уровне токсичных веществ в выхлопных газах своих автомобилей. В дизельных двигателях машин автоконцерна было установлено программное обеспечение, которое занижало показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Ложные сведения позволяли обойти экологические тесты в США, которые измеряют уровень токсичных веществ в выхлопных газах.
Volkswagen заявил, что заплатит регулирующим органам США $4,3 млрд для урегулирования «дизельного скандала». Также компания выразила готовность признать свою вину в нарушениях экологических норм. Кроме того, 24 января Окружной суд США одобрил соглашение между автоконцерном Volkswagen и 650 американскими дилерами, по которому немецкая кампания заплатит каждому $1,85 млн компенсации за «дизельный скандал».