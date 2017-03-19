Истребители из Воронежской области отработали пуски управляемых ракет
В ходе практических полетов израсходовали более 1,5 тыс боеприпасов.
В ходе практических полетов израсходовали более 1,5 тыс боеприпасов.
В Западном военном округе (ЗВО) завершились занятия по пуску управляемых ракет. В сборе участвовали
В ходе практических полетов пилоты выпустили более 100 ракет класса «воздух-воздух» и около 1,5 тыс. боеприпасов для пушек. Воздушные мишени запускали с высоты более 10 тыс. метров с самолетов Су-27, оснащенных оборудованием для подвески бомб. Мишенями служили авиационные бомбы со светящимися элементами.
Командование объединения ВВС и ПВО округа проанализирует итоги сбора. После этого пилотов допустят к охране воздушных границ России.