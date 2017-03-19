Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Три года не с Украиной: что крымчане думают о жизни в России
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
СМИ США: к несчастью для Ирана, его новый танк – копия Т-90
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
10Освобожденная Пальмира
14События недели в фотографиях
15:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Истребители из Воронежской области отработали пуски управляемых ракет

В ходе практических полетов израсходовали более 1,5 тыс боеприпасов.

В Западном военном округе (ЗВО) завершились занятия по пуску управляемых ракет. В сборе участвовали летчики-истребители из Воронежской, Тверской, Курской областей и Карелии, сообщила пресс-служба ЗВО в пятницу, 17 марта.

В ходе практических полетов пилоты выпустили более 100 ракет класса «воздух-воздух» и около 1,5 тыс. боеприпасов для пушек. Воздушные мишени запускали с высоты более 10 тыс. метров с самолетов Су-27, оснащенных оборудованием для подвески бомб. Мишенями служили авиационные бомбы со светящимися элементами.

Командование объединения ВВС и ПВО округа проанализирует итоги сбора. После этого пилотов допустят к охране воздушных границ России.

Пресс-служба ЗВО сообщила о старте сборов в понедельник, 13 марта. Для тренировок эскадрилья Су-34 истребительного авиаполка Западного военного округа переместилась из Воронежской области на оперативный аэродром в Карелию. Особенность сборов была в том, что летчики не знали о местоположении самолетов условного противника и их характеристиках до получения сигнала. После занятий истребители-бомбардировщики вернулись на постоянные аэродромы. В воронежской области многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34 базируются на аэродроме «Бутурлиновка».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежский бизнесмен Александр Енин оказался в СИЗО по подозрению в махинациях с НДС
СМИ: В МВФ отложили обсуждение вопроса о транше для Украины
Представитель Эрдогана заявил об усилении «туркофобии» в Европе
Экс-президент Болгарии обвинил РФ во вмешательстве в дела страны
Израиль пригрозил уничтожить системы ПВО Сирии
Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель
Рогозин назвал главу МИД Украины Климкина «тормозом»
Космический корабль Dragon покинул МКС и направился на Землю
Спорт
«К её выходкам привыкли»: куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь