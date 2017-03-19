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15:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе налетчик грабил офисы микрозаймов, угрожая запиской

Налетчиком оказался рецидивист из Оренбургской области.

В Уфе осудили преступника, который грабил офисы микрофинансирования при помощи «злобной» записки.

Необычное ограбление произошло еще в марте прошлого года. Предприимчивый 27-летний парень взял на «дело» только клочок бумаги с угрозами и требованиями денег. Схема сработала — испуганная девушка-менеджер отдала налетчику 16 тысяч рублей из сейфа мини-банка.

Преступника задержали по горячим следам. Оказалось, что в родном городе его уже привлекали к ответственности за подобное преступление.

— Мужчина признан виновным по статье «Грабеж с угрозой насилия». С учетом прошлого преступления его приговорили к трем годам и десяти месяцами тюремного заключения, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.

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