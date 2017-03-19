В Уфе налетчик грабил офисы микрозаймов, угрожая запиской

В Уфе осудили преступника, который грабил офисы микрофинансирования при помощи «злобной» записки.

Необычное ограбление произошло еще в марте прошлого года. Предприимчивый 27-летний парень взял на «дело» только клочок бумаги с угрозами и требованиями денег. Схема сработала — испуганная девушка-менеджер отдала налетчику 16 тысяч рублей из сейфа мини-банка.

Преступника задержали по горячим следам. Оказалось, что в родном городе его уже привлекали к ответственности за подобное преступление.