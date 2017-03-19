Бескрайняя вселенная: что вы знаете о космосе

Люди наблюдают за звездами с древних времен, а астрономия считается одной из старейших наук. Но несмотря на огромное количество раскрытых и зачастую поразительных тайн, мы всё еще знаем о вселенной слишком мало.

Увидеть Марс, насладиться звездным небом, оказаться на Луне или у солнца можно благодаря планетариям, чьи сотрудники сегодня отмечают профессиональный праздник. Во всем мире его отмечают в воскресенье, которое ближе всего ко дню весеннего равноденствия. В этом году праздник приходится на 19 марта. В День планетариев мы предлагаем вам пройти тест и узнать о вселенной чуть больше.