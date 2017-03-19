Ясная погода сменится малооблачной во второй половине предстоящей недели в Иркутске
Колебания температур составят от +1°C до +3°C.
Колебания температур составят от +1°C до +3°C.
Малооблачная погода наступит в столице Приангарья в середине рабочей недели. Первая половина будет ясной и теплой. Температура воздуха будет колебаться от +1°C до +3°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 20 марта, в Иркутске днем ясно. Температура +1°C. Ветер
Во вторник, 21 марта, днем в областном центре облачно, +2°C. Вечером температура +1°C.
В среду, 22 марта, утром пасмурно, температура -9°C. Днем +1°C. Ветер северный 1 м/с.
В четверг, 23 марта, в столице Приангарья днем пасмурно, небольшой дождь. Температура составит +2°C. Ветер
В пятницу, 24 марта, в Иркутске утром ясно, 0 °C. Днем облачно, небольшой дождь. Температура +3°C. Вечером ясно, -2°C.