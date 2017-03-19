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16:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ясная погода сменится малооблачной во второй половине предстоящей недели в Иркутске

Колебания температур составят от +1°C до +3°C.

Малооблачная погода наступит в столице Приангарья в середине рабочей недели. Первая половина будет ясной и теплой. Температура воздуха будет колебаться от +1°C до +3°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 20 марта, в Иркутске днем ясно. Температура +1°C. Ветер юго-восточный 2 м/с.

Во вторник, 21 марта, днем в областном центре облачно, +2°C. Вечером температура +1°C.

В среду, 22 марта, утром пасмурно, температура -9°C. Днем +1°C. Ветер северный 1 м/с.

В четверг, 23 марта, в столице Приангарья днем пасмурно, небольшой дождь. Температура составит +2°C. Ветер северо-западный 3 м/с. Вечером столбик термометра опустится до -3°C.

В пятницу, 24 марта, в Иркутске утром ясно, 0 °C. Днем облачно, небольшой дождь. Температура +3°C. Вечером ясно, -2°C.

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