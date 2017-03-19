В реках Крыма прогнозируют подъем уровня воды

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” 19 марта на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 м без достижения опасных отметок», — уточнили в ведомстве.

В связи с этим в МЧС просят жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи рек, в частности, не подходить непосредственно к потоку воды. При этом особое внимание рекомендуется уделить безопасности детей и пожилых людей.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Крыму 19 марта и ночью 20 марта ожидаются сильные дожди (местами очень сильные осадки), а также усиление ветра до 20−25 м/с.