Украинский мультик победил на крупнейшем европейском анимационном консилиуме (Видео)

Мультфильм «Мавка. Лесная песня» — общий проект студии «Анимаград» и FILM.UA Group, который создается по мотивам произведения украинской писательницы Леси Украинки «Лесная песня».

Мультфильм заинтересовал потенциальных европейских ко-продакшн партнеров, инвесторов, дистрибьюторов и бродкастеров. К тому же, в анкетировании, которое традиционно проводят на консилиуме, «Мавку» признали лучшим из 50 проектов. На крупнейшем анимационном консилиуме Европы Cartoon Movie украинские продюсеры получили большое количество одобрительных отзывов и предложений сотрудничества от экспертов из Европы. Все они подчеркнули мощь и уникальность основной героини, высокое качество визуальных материалов, немалый международный потенциал проекта.

На презентации представили рабочие кадры под аутентичную музыку, написанную группой «Даха Браха».