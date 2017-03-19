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11:10 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В столичную полицию наберут новых патрульных

В Киеве начинается набор в патрульную полицию. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Источник: Telegraf.com.ua

Как сообщается, будут набирать кандидатов на 1270 вакансий. В понедельник этому будет посвящена пресс-конференция с участием руководства Национальной полиции, Департамента патрульной полиции и Киевского городского головы.

Как сообщалось, 17 марта сотрудники прокуратуры Киевской области и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали двух работников полиции Киевской области, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств.

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