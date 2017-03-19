В столичную полицию наберут новых патрульных
В Киеве начинается набор в патрульную полицию. Об этом сообщили в
В Киеве начинается набор в патрульную полицию. Об этом сообщили в
Как сообщается, будут набирать кандидатов на 1270 вакансий. В понедельник этому будет посвящена
Как сообщалось, 17 марта сотрудники прокуратуры Киевской области и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали двух работников полиции Киевской области, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств.