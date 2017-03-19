Работающих «в тени» в Краснодарском крае насчитали 8,6 тысяч человек с начала года

После тщательного «разбора полетов» с работодателями 8,5 тысяч человек было трудоустроено официально. А значит, почти все работники получили возможность иметь оплачиваемый отпуск, «болеть как положено за плату», иметь пенсионные накопления, сидеть с ребенком в декрете, получая пособие. Министерство труда и социального развития Краснодарского края ежеквартально мониторит рынок неформальной занятости, выявляя случаи незаконного использования трудовых ресурсов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Чтобы работодатели поняли всю ответственность за незаконное использование рабочей силы, в муниципальных образованиях организуются семинары-совещания, «круглые столы», оказывается консультативная и методическая помощь, проводится информационная работа.

Так, с января текущего года в 116 семинарах-совещаниях поучаствовали более 1800 работодателей. Кроме того, было проведено 240 консультаций для 900 работодателей, где им разъяснили нормы трудового законодательства в части оформления трудовых отношений с работниками.

В региональном минтруда напомнили, что используя нелегальный труд работников, работодатели нарушают трудовое, налоговое, законодательство об обязательном социальном страховании, в том числе пенсионное. Неоформленный работник лишается права на гарантии по оплате труда, на ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительные оплачиваемые отпуска, пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни, пособия в связи с рождением и воспитанием детей и ряд других гарантий.