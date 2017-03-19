Работающих «в тени» в Краснодарском крае насчитали 8,6 тысяч человек с начала года
Краснодар, 19 марта, KrasnodarMedia. С начала года в Краснодарском крае было выявлено около 8,6 тысяч неофициально трудящихся граждан.
Краснодар, 19 марта, KrasnodarMedia. С начала года в Краснодарском крае было выявлено около 8,6 тысяч неофициально трудящихся граждан.
После тщательного «разбора полетов» с работодателями 8,5 тысяч человек было трудоустроено официально. А значит, почти все работники получили возможность иметь оплачиваемый отпуск, «болеть как положено за плату», иметь пенсионные накопления, сидеть с ребенком в декрете, получая пособие. Министерство труда и социального развития Краснодарского края ежеквартально мониторит рынок неформальной занятости, выявляя случаи незаконного использования трудовых ресурсов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
Чтобы работодатели поняли всю ответственность за незаконное использование рабочей силы, в муниципальных образованиях организуются
Так, с января текущего года в 116
В региональном минтруда напомнили, что используя нелегальный труд работников, работодатели нарушают трудовое, налоговое, законодательство об обязательном социальном страховании, в том числе пенсионное. Неоформленный работник лишается права на гарантии по оплате труда, на ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительные оплачиваемые отпуска, пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни, пособия в связи с рождением и воспитанием детей и ряд других гарантий.
Права работника нарушаются и в том случае, если часть заработной платы выплачивается неофициально «в конверте», если работник оформлен на неполную ставку, а фактически работает полное рабочее время. Кроме того, неофициальная часть заработной платы не учитывается при обращении за государственными социальными пособиями, кредитами и тому подобное, сообщает