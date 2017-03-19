Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
WT: Обама – это лучшее, что могло случиться с оборонкой России
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
12:02 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Работающих «в тени» в Краснодарском крае насчитали 8,6 тысяч человек с начала года

Краснодар, 19 марта, KrasnodarMedia. С начала года в Краснодарском крае было выявлено около 8,6 тысяч неофициально трудящихся граждан.

После тщательного «разбора полетов» с работодателями 8,5 тысяч человек было трудоустроено официально. А значит, почти все работники получили возможность иметь оплачиваемый отпуск, «болеть как положено за плату», иметь пенсионные накопления, сидеть с ребенком в декрете, получая пособие. Министерство труда и социального развития Краснодарского края ежеквартально мониторит рынок неформальной занятости, выявляя случаи незаконного использования трудовых ресурсов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Чтобы работодатели поняли всю ответственность за незаконное использование рабочей силы, в муниципальных образованиях организуются семинары-совещания, «круглые столы», оказывается консультативная и методическая помощь, проводится информационная работа.

Так, с января текущего года в 116 семинарах-совещаниях поучаствовали более 1800 работодателей. Кроме того, было проведено 240 консультаций для 900 работодателей, где им разъяснили нормы трудового законодательства в части оформления трудовых отношений с работниками.

В региональном минтруда напомнили, что используя нелегальный труд работников, работодатели нарушают трудовое, налоговое, законодательство об обязательном социальном страховании, в том числе пенсионное. Неоформленный работник лишается права на гарантии по оплате труда, на ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительные оплачиваемые отпуска, пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни, пособия в связи с рождением и воспитанием детей и ряд других гарантий.

Права работника нарушаются и в том случае, если часть заработной платы выплачивается неофициально «в конверте», если работник оформлен на неполную ставку, а фактически работает полное рабочее время. Кроме того, неофициальная часть заработной платы не учитывается при обращении за государственными социальными пособиями, кредитами и тому подобное, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Представитель Эрдогана заявил об усилении «туркофобии» в Европе
СМИ: Совет директоров МВФ отложил обсуждение программы Украины
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Неизвестный угрожал взорвать автомобиль у Белого дома в США
Рогозин назвал главу МИД Украины «тормозом»
Боксер Головкин победил Джейкобса
Спорт
«К её выходкам привыкли»: куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь