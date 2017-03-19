Погода на предстоящей неделе на Кубани будет переменчивой — от дождей к летнему теплу

Начало недели в Краснодаре начнется с кратковременных дождей в понедельник и вторник — в эти дни до 11 градусов выше нуля. Затем столбик термометра будет повышаться — в среду и четверг до 17 тепла, в пятницу и субботу — 18— 19 градусов выше нуля. В эти дни солнечно, облачность будет небольшой. К выходным снова похолодает — синоптики прогнозируют падение до 13 градусов тепла.

В Анапе будет прохладнее, чем в кубанской столице и тенденция сохранится — в начале недели холоднее: до 9 тепла и дожди. Затем воздух прогреется до 13−15 выше нуля и выглянет солнце. В среду и воскресенье возможен ветер с порывами до 10 м/с.

Начало недели в Геленджике будет по-весеннему суровым — в понедельник возможен снег с дождем и до 8 тепла. Еще прохладнее будет во вторник — до 6 тепла и дожди. От 10 до 14 выше нуля — все дни до субботы. А вот к воскресенью температура воздуха снова упадет — до 11 тепла и пасмурно.

Сочи пока не готов удивит гостей летними температурами. В понедельник и вторник — до 10 выше нуля и дожди. В четверг, пятницу и субботу — до 16 выше нуля, ясно, временами облачность. И до 14 тепла — к воскресенью. Температура морской воды — 9 градусов выше нуля.