5 простых способов сохранения здоровья мозга

Однако чтобы иметь здоровый мозг, мы должны принять некоторые ключевые меры, связанные с нашей повседневной деятельностью.

Американский невролог Тара Сворт представила для Business Insider наиболее эффективные способы поддержания здоровья мозга.

Главным аспектом, на который мы должны обратить внимание, когда речь идет о здоровье мозга, является питание. Врач перечислила продукты, которые приносят наибольшую пользу этот органу. Это лосось, авокадо, яйца, орехи и семена, а также кокосовое и оливковое масло, пишет Gîndul.

«Даже если наш мозг весит всего 2−3 кг, что составляет небольшую часть нашего общего веса тела, он привлекает 20−30% от содержания переваренной пищи, так что здоровое питание очень важно, и глюкоза, полученная из перечисленных выше продуктов, является существенным элементом для мозга», — объясняет невролог.

Мы должны также уделять большое внимание отдыху. Мозг нуждается в 7−8 часов сна, чтобы восстановиться полностью. Было доказано, что если человек ночью спит беспокойно или недостаточно, то на следующий день его IQ снижается на 5−8 пунктов.

Гидратация также является важным элементом поддержания здоровья мозга. «Общий совет: пить ежедневно пол-литра воды на каждые 15 кг веса тела», — говорит Тара Сворт. Это означает, принимая во внимание средний вес мужчины, что он должен пить 3 литра воды в день.

Хотя это может показаться странным, дыхание тоже очень важно для мозга. Кислород влияет на работу мозга. Так, если перед важной встречей человек 10 раз глубоко вдохнет, он почувствует улучшение на уровне ресурсов мозга. В то же время важны прогулки на свежем воздухе, в идеале — пройти не менее 10000 шагов в день.

Невролог также обращает внимание на медитацию, упомянув исследования, которые показывают, что 12 минут ежедневной медитации может быть достаточно, чтобы уменьшить стресс, накопившийся на уровне мозга. Медитация помогает исключить эмоциональные реакции и улучшить наши отношения и поведение на рабочем месте.