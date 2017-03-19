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14:39 (мск), источник: ТАСС

Индийский фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

Сампуран Сингх судился с управлением железных дорог, которое несколько лет назад приобрело у него землю для строительства железнодорожной ветки, но деньги в размере $15,3 тыс. так и не выплатило.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Суд в индийском штате Пенджаб присудил местному фермеру пассажирский поезд в качестве компенсации за долги железнодорожной администрации.

Как сообщил телеканал NDTV, суд выдал истцу постановление, по которому пассажирский состав с 20 вагонами передается ему в качестве возмещения долга
Фоторепортаж
Фестиваль весны в ИндииВ Индии приход весны символизирует праздник Холи. По одной из легенд, его происхождение связано с демоницей Холикой, пытавшейся погубить брата Прахладу — ученика Вишну.

Фермер Сампуран Сингх судился с управлением железных дорог штата, которое несколько лет назад приобрело у него землю для строительства железнодорожной ветки, но деньги в размере 1 млн рупий (около $15,3 тыс.) за эту землю так и не выплатило. В 2015 году Сингх выиграл дело, но денег так и не увидел — администрация железной дороги заявила, что у нее нет средств. Адвокат фермера вновь подал дело в суд в январе текущего года, и судья постановил конфисковать в пользу фермера железнодорожное имущество — поезд.

Вечером в минувшую пятницу Сингх с адвокатом и судебными приставами явились на вокзал города Лудхиана, дождались скорого поезда и вручили его машинисту постановление о конфискации состава. При этом Сингх разрешил машинисту завершить поездку по маршруту, чтобы развезти пассажиров.

Железная дорога добилась разрешения пользоваться составом еще два дня, прежде чем найдет средства на выплату долга.

Если этого не произойдет, то поезд и его 20 вагонов могут быть выставлены на аукцион.

Железнодорожный прецедент

Суд в штате Пенджаб, очевидно, руководствовался прецедентом, созданным судебными инстанциями южного штата Карнатака. Там в октябре прошлого года суд вынес удивившее всех решение конфисковать за долги пассажирский состав, следовавший по маршруту Дхарвад — Бангалор.

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Выяснилось, что еще в 1991 году департамент железных дорог приобрел у примерно 300 фермеров земельные угодья, чтобы построить ветку от станции Харихар до города Коттуру. При этом деньги были выплачены не всем — почти 100 человек компенсации за землю так и не увидели. Многочисленные жалобы результатов не дали, однако фермер по имени Шивакумар решил идти до конца — многие годы он бомбардировал исками различные судебные инстанции.

В итоге суд постановил задержать состав на станции Харихар — приставы, сопровождаемые полицейскими, предъявили поездной бригаде судебное постановление о том, что железнодорожный состав конфискуется в связи с невыплаченным многолетним долгом. Документ гласил, что, если местный департамент путей сообщения не выплатит здешнему фермеру 3,8 млн рупий (около $57 тыс.), поезд будет изъят в счет погашения долга. Тогда железнодорожные чиновники быстро нашли средства.

Эти два прецедента могут привести к массовой конфискации подвижного состава по всей Индии, поскольку невыплата средств за землю, приобретаемую у фермеров для строительства железнодорожных путей, стала массовой проблемой, отмечают местные СМИ.

Комментарии
1
Супер Справедливость
БольшЕго бреда еще не читала.... Куда скатываются Новости????
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