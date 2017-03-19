Медработники в детсадах будут подчиняться центрам семейных врачей

Он призван решить проблему дефицита медперсонала и низких зарплат. Авторы документа утверждают, что и качество продуктов в детсадах смогут контролировать тщательнее.

11 из 160 столичных детсадов нуждаются в медработниках.



«Зарплата — 1200 леев, и никто не хочет работать. Был один пенсионер, который уехал в Россию. Теперь я за всех — и медсестра, и директор, и сторож, и воспитатель».

Больше всего сложившейся ситуацией обеспокоены родители.

Новый закон, по словам авторов проекта, позволит удвоить зарплату медработников. Они же будут проверять качество продовольствия, поступающего в детсады.

«Этим больше не будут заниматься заведующие. Проверять качество поставляемых продуктов будет специальная комиссия, члены которой пройдут курсы повышения квалификации. Будет решена и другая проблема — нехватки сотрудников в период отпусков», — отметил депутат ЛП Лилиан Карп.

Минздрав приветствует инициативу.

«Медработники не только будут принимать партии продуктов. Их задача — обеспечение качества меню в детсадах. Также они будут докладывать о каждом случае заболевания», — заявила министр здравоохранения Руксанда Главан.

Каков дефицит медработников в детсадах по всей стране — точно неизвестно. Всего в Молдове — полторы тысячи дошкольных учреждений, которые посещают 150 тысяч детей.