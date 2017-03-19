Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России поменяют расчет квартплаты
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
WT: Обама – это лучшее, что могло случиться с оборонкой России
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
12:39 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде нашли самую читающую семью

За год семья Ильи Кана, в которой библиотеку посещают представители сразу трех поколений, прочитала 500 книг.

В Центре семейного чтения в библиотеке № 6 Краснооктябрьского района состоялось подведение итогов конкурса «Читающая семья».

В семье Кан литературу любят все — трое детей, самому младшему из которых исполнилось 6 лет, их родители и бабушка с дедом. Домашняя библиотека с такими интеллектуальными запросами не справляется, поэтому эта семья — завсегдатай Центра семейного чтения.

Книжный фонд библиотеки № 6, работающей в формате центра семейного чтения, насчитывает в настоящее время около 46 тысяч экземпляров. Среди 6 тысяч читателей — люди разного возраста и профессий.

— У нас очень много читающих семей, для их удобства у нас действует система единого семейного формуляра, — отметила заведующая библиотечным филиалом № 6 Ирина Овчаренко.

Волгоградцы приходят в центры семейного чтения не только за библиотечными услугами. Здесь широко применяются различные формы работы: организация и проведение патриотических акций, молодежных, творческих конкурсов, тематических лекций, литературных гостиных.

Сегодня в Волгограде успешно действуют 10 Центров семейного чтения, в дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде нашли самую читающую семью
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Представитель Эрдогана заявил об усилении «туркофобии» в Европе
СМИ: В МВФ отложили обсуждение вопроса о транше для Украины
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
У Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, заявившего о бомбе
Рогозин назвал главу МИД Украины Климкина «тормозом»
Боксер Головкин победил Джейкобса
Спорт
«К её выходкам привыкли»: куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь