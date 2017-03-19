В Волгограде нашли самую читающую семью

В Центре семейного чтения в библиотеке № 6 Краснооктябрьского района состоялось подведение итогов конкурса «Читающая семья».

В семье Кан литературу любят все — трое детей, самому младшему из которых исполнилось 6 лет, их родители и бабушка с дедом. Домашняя библиотека с такими интеллектуальными запросами не справляется, поэтому эта семья — завсегдатай Центра семейного чтения.

Книжный фонд библиотеки № 6, работающей в формате центра семейного чтения, насчитывает в настоящее время около 46 тысяч экземпляров. Среди 6 тысяч читателей — люди разного возраста и профессий.

— У нас очень много читающих семей, для их удобства у нас действует система единого семейного формуляра, — отметила заведующая библиотечным филиалом № 6 Ирина Овчаренко.

Волгоградцы приходят в центры семейного чтения не только за библиотечными услугами. Здесь широко применяются различные формы работы: организация и проведение патриотических акций, молодежных, творческих конкурсов, тематических лекций, литературных гостиных.

Сегодня в Волгограде успешно действуют 10 Центров семейного чтения, в дальнейшем их количество будет увеличиваться.