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12:36 (мск), источник: Publika.md

Молдавские водители любят тонировать стекла и штрафы их не пугают

Множество водителей осознанно нарушают закон ради сомнительного личного комфорта.

Источник: Publika.md

Тонировка лобового и передних боковых окон в Молдове запрещена, но штрафы пугают не всех.

За первую неделю марта взыскания получили свыше 600 автомобилистов. Теперь же штрафы выросли в два с половиной раза, и в полиции надеются, что нарушителей станет меньше.

Если бы нас сопровождал экипаж патрульной полиции, штраф в 600 леев получили бы минимум десять автомобилистов. В госбюджет поступило бы по меньшей мере 6 000 леев. Но многим, очевидно, штрафы не страшны.

«В солнечный день тонированные стёкла защищают от ультрафиолетовых лучей».

«В салоне более комфортно, автомобиль выглядит лучше».

«Меня все устраивает. Обзору это не мешает. А для заднего вида есть зеркала».

Но специалисты настаивают — тонированные окна сужают поле зрения автомобилистов.

«Если бы такие стёкла защищали от ультрафиолетовых лучей или слишком ярких фар, тонировка приносила бы пользу. Но это не так», — заявила офтальмолог Стелла Бабэрэ.

Администраторов автосервисов за тонировку стекол не штрафуют. А стоит эта услуга до нескольких тысяч леев.

«По 20−30 водителей просят нанести пленку на передние боковые окна. Это не рекомендуется, но по просьбе клиента сделать можно. Под его ответственность», — добавил администратор автосервиса Александр Статный.

Водителям за такое нарушение грозит штраф от 600 до 1200 леев и три штрафных пункта.

«Национальная патрульная инспекция надеется, что после ужесточения санкций число машин с тонированными стёклами снизится», — отметил патрульный инспектор Георгий Мариан.

Запрет на тонировку передних окон действует с 2009 года.

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