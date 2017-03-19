В Снежинске дети украли ящик с пожертвованиями для храма

В воскресенье, 19 марта, в Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) ограбили храм святого преподобного Сергия Радонежского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сообщается, что двое школьников — 15 и 13 лет — разбили окно в храм, вытащили ящик, после чего потратили вырученные деньги (1,2 тыс. рублей) на свои нужды. Подростков нашли по «горячим следам». Выяснилось, что малолетние воры уже стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».