Омичи снова жалуются на невыносимую вонь в городе
Сразу в нескольких омских пабликах в соцсети «ВКонтакте» появились жалобы на неприятный запах.
Сразу в нескольких омских пабликах в соцсети «ВКонтакте» появились жалобы на неприятный запах.
В частности, на сильный запах газа жалуются жители городка Нефтяников и Левого берега.
Омичи отмечают, что утром запах этилмеркаптана был настолько сильным, что сушил горло. Пахнет при этом не только на улице, но и в подъездах.
В комментариях пользователи также предлагают организовать митинг, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
Напомним, жители Омска начали ощущать сильный запах «газа» в первых числах марта. За это время случаи, когда зловоние стояло практически на весь город, повторялись неоднократно. Специалисты отметили, что пахнет не газом, а этилмеркаптаном — безвредным веществом, которое добавляют в газ для определения утечки. Его концентрация, как стало известно, была превышена в 400 раз.
Виновных в происходящем ищут специалисты Роспотребнадзора, следователи, прокуратура, региональный Росприроднадзор и специалисты ГУ МЧС по Омской области. Тем не менее, на сегодняшний день ни причина, ни виновник так и не найдены.