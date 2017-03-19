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15:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские театры устроят распродажу билетов 27 марта

Драматический и Камерный присоединятся к федеральной акции Театр.GO.

Воронежские драматический и камерный театры присоединятся к федеральной акции Театр.GO, которая пройдет в Международный день театра в понедельник, 27 марта. В этот день приобрести билеты на спектакли театров можно будет со скидкой.

Воронежский академический театр драмы имени Кольцова выставит на продажу по акции билеты на все спектакли текущего 215-го сезона. С 10:00 до 19:00 на официальном сайте и в кассах театра можно будет купить билеты со скидкой 40%.

Камерный театр предоставит зрителям скидку в 20% на все билеты текущего сезона, которые будут в наличии. Приобрести билеты по акции можно будет в кассах театра и онлайн на его сайте.

В 2016 году по итогам акции Театр.GO воронежские театры вошли в ТОП-10 по числу проданных билетов.

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