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13:48 (мск), источник: Афиша Daily

В Диснейленде начали строить аттракционы по мотивам «Звездных войн»

В калифорнийском и флоридском парках развлечений компании Walt Disney началось строительство аттракционов по мотивам вселенной «Звездных Войн», сообщает «Медуза».

Оба тематических раздела откроются в 2019 году, их площади составят более пяти гектаров. Посетители смогут увидеть космический корабль «Тысячелетний сокол» и шагающие бронированные машины АТ-АТ.

Disney купила LucasArts в 2012 году. Теперь ей принадлежат права на франшизу «Звёздные войны» и сопутствующие бренды. Восьмой эпизод «Звездных войн» будет носить подзаголовок «Последние джедаи» и выйдет 13 декабря 2017 года.

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