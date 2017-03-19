В Диснейленде начали строить аттракционы по мотивам «Звездных войн»

Оба тематических раздела откроются в 2019 году, их площади составят более пяти гектаров. Посетители смогут увидеть космический корабль «Тысячелетний сокол» и шагающие бронированные машины АТ-АТ.

Disney купила LucasArts в 2012 году. Теперь ей принадлежат права на франшизу «Звёздные войны» и сопутствующие бренды. Восьмой эпизод «Звездных войн» будет носить подзаголовок «Последние джедаи» и выйдет 13 декабря 2017 года.