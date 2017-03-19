Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера России по хоккею Сергея Гимаева

«От имени жителей Башкортостана, от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи со скоропостижной кончиной заслуженного тренера России по хоккею, многократного чемпиона СССР, ведущего эксперта и телекомментатора Сергея Наильевича Гимаева.

Наш земляк, воспитанник хоккейной школы клуба «Салават Юлаев» Сергей Наильевич внёс огромный вклад в популяризацию хоккея и развитие спортивного телевидения в России. Он никогда не терял связи с малой родиной, во время приезда на матчи в Уфу и Нефтекамск встречался с болельщиками, проводил мастер-классы для детей, оставался открытым и дружелюбным в общении человеком.

Мы скорбим вместе со всеми любителями хоккея нашей страны, разделяем горечь невосполнимой утраты с родными, близкими, коллегами и друзьями Сергея Гимаева. Светлая память о нем как большом профессионале и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.