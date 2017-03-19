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18:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Анна Величко стала самой талантливой старшеклассницей Ростова

Старшеклассница Анна Величко признана самой красивой и талантливой девушкой в конкурсе «Ростовчанка — 2017».

В этом году конкурс проводился в третий раз и его финал состоялся в минувшую субботу, 18 марта, в Областном доме народного творчества.

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону, в районных этапах конкурса приняли участие более 60 учениц десятых и одиннадцатых классов, однако до финала дошли 8 участниц. Девушки демонстрировали свои способности в области вокала, хореографии, кулинарии, а так же показали свои сценические навыки. Участницы конкурса рассказывали о своем видении будущего, жизненном выборе и ценностях.

Главными критериями оценки выступлений стали гражданская позиция, артистичность, креативность и ораторское искусство. По итогам конкурса все финалистки были награждены кубками лауреата конкурса и ценными подарками. В их числе — обучающаяся 10 класса Лицея № 14 София Колодяжная, обучающаяся 10 класса Лицея № 2 Анастасия Дьяченко, обучающаяся 11 класса Школы № 39 Илона Палей, обучающаяся 10 класса Школы № 43 Екатерина Мороз, обучающаяся 10 класса гимназии № 19 Марина Круглова, обучающаяся 11 класса школы № 22 Алина Коротина, обучающаяся 10 класса школы № 37 Ангелина Литвиненко.

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