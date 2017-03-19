Число пострадавших в аварии на трассе в Подмосковье выросло до восьми
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на автодороге А-107 в Подмосковье увеличилось до восьми человек, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на автодороге А-107 в Подмосковье увеличилось до восьми человек, сообщили РИА Новости в
Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что семь человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении частного микроавтобуса с легковым автомобилем в Подольске в воскресенье.
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По данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.