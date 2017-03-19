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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших в аварии на трассе в Подмосковье выросло до восьми

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на автодороге А-107 в Подмосковье увеличилось до восьми человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Источник: РИА Новости

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что семь человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении частного микроавтобуса с легковым автомобилем в Подольске в воскресенье.

«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь человек получили травмы различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

По данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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