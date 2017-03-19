Число пострадавших в аварии на трассе в Подмосковье выросло до восьми

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что семь человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении частного микроавтобуса с легковым автомобилем в Подольске в воскресенье.

«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь человек получили травмы различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

По данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.