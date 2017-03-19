Пасмурная и дождливая погода ожидает волгоградцев всю неделю

По данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, в первый день рабочей недели, 20 марта, ожидается переменная облачность. Ночью местами осадки, преимущественно в виде дождя, от слабых до умеренных, днем местами кратковременный дождь.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго- восточный 6−11м/с местами порывы до 16м/с. Температура воздуха: ночью 0…+5ºС, местами до -3ºС; днем +4…+9ºС, местами до +14ºС.

В Волгограде завтра утром также ожидается туман. Но осадков не будет. Столбик термометра днем покажет +7…+9ºС.

Во вторник, 21 марта, местами будет идти дождь, от слабых до умеренных. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 6−11м/с. Температура воздуха: ночью 0…+5ºС, местами до -3ºС; днем +2…+7ºС, местами до +12ºС.

В Волгограде во вторник будет дождливо и ночью, и днем. Температура воздуха будет держаться ночью в пределах 0…+2ºС; днем +5…+7ºС.

В середине рабочей недели, 22 марта, ночью снова ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, дождя со снегом, от слабых до умеренных, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 6−11м/с. Температура воздуха: ночью +3…-2ºС, местами до -5ºС; днем 0…+5ºС, местами до +10ºС.

По Волгограду дождь и дождь со снегом будут идти всю ночь, днем осадков не прогнозируется. Столбик термометра покажет ночью 0…-2ºС; днем +6…+8ºС.