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18:07 (мск), источник: РИАЦ

Пасмурная и дождливая погода ожидает волгоградцев всю неделю

Осадки прогнозируются с понедельника по четверг, затем будет небольшое прояснение, а в воскресенье снова начнется дождь.

Источник: РИАЦ

По данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, в первый день рабочей недели, 20 марта, ожидается переменная облачность. Ночью местами осадки, преимущественно в виде дождя, от слабых до умеренных, днем местами кратковременный дождь.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго- восточный 6−11м/с местами порывы до 16м/с. Температура воздуха: ночью 0…+5ºС, местами до -3ºС; днем +4…+9ºС, местами до +14ºС.

В Волгограде завтра утром также ожидается туман. Но осадков не будет. Столбик термометра днем покажет +7…+9ºС.

Во вторник, 21 марта, местами будет идти дождь, от слабых до умеренных. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 6−11м/с. Температура воздуха: ночью 0…+5ºС, местами до -3ºС; днем +2…+7ºС, местами до +12ºС.

В Волгограде во вторник будет дождливо и ночью, и днем. Температура воздуха будет держаться ночью в пределах 0…+2ºС; днем +5…+7ºС.

В середине рабочей недели, 22 марта, ночью снова ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, дождя со снегом, от слабых до умеренных, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 6−11м/с. Температура воздуха: ночью +3…-2ºС, местами до -5ºС; днем 0…+5ºС, местами до +10ºС.

По Волгограду дождь и дождь со снегом будут идти всю ночь, днем осадков не прогнозируется. Столбик термометра покажет ночью 0…-2ºС; днем +6…+8ºС.

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