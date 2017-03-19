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15:47 (мск), источник: ТАСС

Прощание с хоккейным тренером и комментатором Гимаевым пройдет 21 марта

Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Церемония прощания и похороны заслуженного тренера России по хоккею и телекомментатора Сергея Гимаева состоятся 21 марта. Об этом сообщает пресс- служба телеканала «Матч ТВ».

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Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни. Ему стало плохо во время матча ветеранов в Туле, врачи не успели спасти ему жизнь.

По предварительным данным, причиной смерти специалиста стал оторвавшийся тромб.

Церемония прощания пройдет в Ледовом дворце спорта ЦСКА. Отпевать известного комментатора будут на Химкинском кладбище.

Гимаев стал восьмикратным чемпионом СССР в составе московского ЦСКА, двукратным обладателем Кубка страны. С 1986 года работал с юношескими сборными страны. В последнее время выступал на телевидении в качестве хоккейного эксперта и комментатора.

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